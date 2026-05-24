Se desprende parte del forjado de la última planta del edificio de Fecsa en las Tres Xemeneies de Barcelona

Parte del forjado de la última planta del antiguo edificio de Fecsa, situado en el entorno de las Tres Xemeneies de Poble-sec, se ha desprendido este domingo 24 de mayo sin causar daños personales.

Según han informado los Bomberos de Barcelona, en la zona se ha localizado presencia de runa, aunque el desprendimiento no ha afectado al edificio de las Tres Xemeneies. El cuerpo de emergencias también ha confirmado que no se han registrado personas heridas ni otras afectaciones en el entorno. Tras realizar las comprobaciones correspondientes, los bomberos han dado por finalizada la intervención y se han marchado del lugar. También han asistido los Mossos d'Esquadra.