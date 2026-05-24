David Bondia inicia con una ventaja notable el pulso con Gemma Calvet por la Sindicatura de Greuges de Barcelona

David Bondia lleva cinco años al frente de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, un organismo que vela por los derechos de los barceloneses, y que asume el reto de defender a la ciudadanía consciente de que no cuenta con el poder de las administraciones. Las recomendaciones del síndic no son vinculantes, pero su labor puede tener un peso real en la vida de la gente.

En estos años Bondia ha tratado de tener una presencia visible, una labor que se notara, y lo ha logrado en varios ámbitos, como el de las mediaciones entre particulares y el Ayuntamiento de Barcelona. El ejemplo más visible fue el de la casa Orsola. Y entre otras actuaciones, también creó una comisión de reparación para víctimas de abusos sexuales infantiles, un mecanismo que recibe, investiga y tramita solicitudes de reparación de aquellos que sufrieron abusos siendo menores.

Reelección o renovación

El síndico consume ahora su mandato y se propone contar con un segundo, hasta 2031, para completar el periodo máximo permitido, 10 años. Para ello se presenta a la elección del ‘ombudsman’ de Barcelona, una carrera en la que tiene una rival: Gemma Calvet. El próximo miércoles, 27 de mayo, ambos serán recibidos en el consistorio por la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay, que les detallará las fases del proceso electoral. Se sabe ya que está previsto un debate el 9 de junio -en plena visita del papa León XIV a Barcelona- en el Consell de Ciutat, y otro el 17 de junio en Betevé.

Bondia es licenciado en Derecho y cuando accedió a la sindicatura, en 2021, era presidente del Institut de Drets Humans de Catalunya y profesor titular de Derecho internacional público de la Universitat de Barcelona. También licenciada en Derecho, Calvet tiene una trayectoria vinculada con ese sector. Ha formado parte del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya, del Consorcio de Servicios sociales de Barcelona, de la Oficina per la No-discriminació del Ayuntamiento de Barcelona y de la Mesa Penitenciaria de Catalunya.

Entre el 2001 y el 2003 fue directora general de Drogodependencias del Gobierno vasco. Ha hecho una incursión en la política más directa: fue diputada independiente en el grupo de ERC en el Parlament. Y, a instancia de los Comuns, fue directora de Transparencia del AMB.

Dos meses

El pasado lunes se cerró el plazo de presentación de candidaturas, algo que deben hacer entidades de la ciudad. Son las que avalan a los aspirantes. Solo Bondia y Calvet han dado el paso. Por delante, cerca de dos meses de proceso que combina una parte participativa, en la que pesan las entidades y en la que la ciudadanía puede votar del 1 al 30 de junio a uno de los dos candidatos en la plataforma decidim.barcelona (en una votación abierta a cualquier persona empadronada en la ciudad mayor de 16 años), y una segunda fase ya política, mediante la que los grupos eligen al síndico o síndica en el pleno municipal. En este caso, lo harán en el de julio. El ganador necesita un apoyo de dos tercios de los 41 concejales: 27 representantes. El nombramiento está previsto para noviembre.

Lo idóneo, lo que se considera idóneo, es que la figura elegida surja del consenso y sea elegida por unanimidad. Hace cinco años, Bondia logró los votos de ERC, Barcelona en Comú, Junts y el PSC. Votaron en su contra Ciutadans, Barcelona pel Canvi y el PP.

El voto popular

No es, dicen los grupos municipales consultados, que tengan intención de ignorar la posición de las entidades y el voto de la gente. Al revés, sostienen que por ahora no tienen una posición definida, y que valorarán la primera fase de la elección antes de tomar una decisión.

Es cierto que lo que se vote en decidim.barcelona no determina automáticamente quién gana. Pero hace cinco años, aseguran varias fuentes, que Bondia fuera el más votado en ese apartado persuadió a algunos partidos que no iban a hacerlo de que debían votarle.

Bondia no era el candidato inicial de ERC ni del PSC, que la final le apoyaron. Y ahora, fuentes de Barcelona en Comú subrayan que aunque valoran su labor, no dan por hecho todavía que le vayan a apoyar. Ni él ni Calvet tienen una adscripción clara a ninguno de los grupos políticos municipales.

Posiciones iniciales

El gobierno de Jaume Collboni parece haber convivido bien con Bondia, y ha quedado a la vista que en algunos casos su mediación le ha facilitado el trabajo. ERC considera que lo ha hecho bien. El PP ha pasado de votarle en contra a considerar que ha hecho “correctamente” de su trabajo en estos cinco años, según fuentes del partido, que, como los Comuns, precisan que eso no significa que ya tenga su voto. Lo mismo vale para Junts.

Toda esta equidistancia es un cambio respecto de 2021, cuando de partida casi todos los grupos tenían a su propio aspirantes: de entrada se presentaron ocho personas. Cabe, a la vista del discurso general, pensar que realmente tendrán en cuenta el peso de las entidades. Y por ahora Bondia lleva una ventaja visible en este campo, como quedó claro el jueves, cuando se hizo pública la información relativa a qué entidades dieron su apoyo a los dos candidatos al presentarse.

50 entidades contra tres

El actual síndic de Greuges de Barcelona se adentró en la aventura electoral con el apoyo de 50 entidades, y su equipo subraya que a la vista que varias son federaciones en realidad son 3.000 las organizaciones comprometidas con él. En la lista de Bondia figuran Pimec, la FAVB, el IEC, Dincat y Irídia. En cuanto a Calvet, entra en la contienda con tres apoyos, los del Ateneu Barcelonès, la Fundació Privada Mambré y el Projecte dels Noms-Hispanosida.

Es pronto para hacer pronósticos definitivos, pero por ahora lo más significativo es este desequilibrio en el número de entidades en favor del candidato a la reelección, que se suma a que Bondia no tiene a grupos especialmente en contra, como sucedió en 2021. Ahora, el tiempo, las entidades, los votantes y, finalmente, los grupos municipales, serán los que indiquen quien se lleva el gato al agua.

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El bajo número de votantes

En el debe del ayuntamiento está la escasísima participación que se registró hace cinco años en la votación popular de los aspirantes. En total, solo 3.034 personas votaron. Bondia quedó primero, con 1.414 votos, el 46% del total, contra los 410 de Ramon Nicolau, candidato cercano al PSC que se impuso en adhesiones de entidades: 73 contra las 57 de Bondia.