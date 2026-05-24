Casales y bibliotecas de Barcelona dispondrán de un teléfono para menores sin móvil que necesiten llamar a sus familias

El Ayuntamiento de Barcelona pone en marcha un servicio gratuito de llamadas dirigido a niños y adolescentes que no dispongan de móvil propio y que, en un momento determinado, necesiten contactar con su familia. El servicio estará disponible en los equipamientos municipales de proximidad, como centros cívicos, bibliotecas, casales de barrio, equipamientos deportivos, centros de información juvenil, ludotecas y centros infantiles, centros de personas mayores y la Fàbrica del Sol, situada en la Barceloneta. El consistorio señala que el objetivo es que ningún niño se quede desconectado en situaciones de organización cotidiana, necesidad de información, seguridad o cualquier otro motivo justificado. Para garantizar el buen funcionamiento del servicio, se establecerá un protocolo de supervisión.

Cuando un niño o adolescente necesite hacer uso de este servicio, deberá dirigirse al personal del centro, que le facilitará el acceso al teléfono habilitado. Los equipamientos dispondrán de un cartel informativo visible para que el recurso sea fácilmente reconocible y accesible.

El servicio está pensado exclusivamente para llamadas justificadas y responsables a la familia u otros referentes. Se vigilará que no se haga un uso indebido del mismo, con llamadas de broma, insultos o cualquier práctica fraudulenta.

Protocolo de control

Así, para garantizar el buen funcionamiento del servicio y evitar cualquier abuso, los profesionales de los equipamientos municipales recibirán la información de un protocolo de supervisión y control. Desde una distancia prudencial, el personal velará por que el teléfono se utilice con la finalidad prevista y por que la duración de la llamada sea razonable y proporcional a la necesidad, con un tiempo orientativo de entre tres y cinco minutos. La supervisión se deberá realizar siempre con respeto hacia la privacidad de los niños y adolescentes, sin escuchar el contenido de la conversación.

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La segunda teniente de alcaldía, Maria Eugènia Gay, señala que este servicio responde a "la voluntad del Ayuntamiento de impulsar políticas públicas que acompañen a las familias, refuercen entornos educativos y comunitarios y el uso saludable de las pantallas", en declaraciones recogidas por el consistorio. La iniciativa se enmarca dentro de la campaña 'Barcelona más allá de las pantallas'.