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Plan Kanpai

Detenidos ocho ladrones multirreincidentes en Barcelona en un operativo contra robos violentos

Los Mossos denunciaron a otras cuatro personas que acumulan 105 antecedentes delictivos e identificaron a 52 que acreditan 661 antecedentes en un dispositivo en Ciutat Vella, Eixample y Sant Martí

El plan contra la multirreincidencia reduce un 40% los delitos en los autobuses de Barcelona el primer trimestre del año

Dos agentes de los mossos cachean a un hombre durante un dispositivo del plan Kanpai

Dos agentes de los mossos cachean a un hombre durante un dispositivo del plan Kanpai / GERMÁN GONZÁLEZ

EFE

EFE

Barcelona
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Los Mossos d'Esquadra han detenido a ocho personas, que acumulan 141 antecedentes policiales, en un dispositivo en Barcelona contra los robos violentos de cadenas. Los arrestos se han practicado en el marco del Plan Kanpai para luchar contra la multirreincidencia.

Según han informado fuentes policiales a EFE , el dispositivo -denominado Kanpai Càtena- se llevó a cabo el pasado jueves, entre las 14.00 y las 23.00 horas. Se desplegó en los distritos de Ciutat Vella, Eixample y Sant Martí de Barcelona.

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Aparte de las detenciones, los Mossos denunciaron a otras cuatro personas con 105 antecedentes. Además, identificaron a 52 individuos con 661 antecedentes.

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