Herido un hombre en el metro de Barcelona al intentar mediar en una pelea multitudinaria

Un hombre resultó herido por arma blanca la pasada madrugada al intentar mediar en una pelea multitudinaria en el metro de Barcelona, han informado este domingo fuentes de los Mossos a EFE. El suceso ha tenido lugar sobre las tres de la madrugada en la estación de La Pau de la línea L4 del Metro de Barcelona.

Por causas que se desconoce, unas 20 personas se han enzarzado en una pelea. Según fuentes próximas a la investigación, una persona sintecho que estaba en la estación -ajena a la pelea- ha intentado mediar entre los dos grupos que se peleaban. En ese momento, ha sido herida en un glúteo.

Las citadas fuentes de los Mossos han indicado que, cuando los agentes han llegado a la estación, las personas que se estaban peleando ya habían huido, por lo que no han podido practicar detenciones. El hombre herido, por su parte, ha sido trasladado a un centro hospitalario de Barcelona.