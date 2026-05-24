Los hoteles de Barcelona aspiran a la plena ocupación durante la visita del Papa León XIV

La visita del Papa a Barcelona llevará a muchos hoteles de la ciudad a colgar el cartel de "completo", mientras los comercios del centro y la Sagrada Família confían en vender más, desde camisetas con la imagen de León XIV a miniaturas del templo. El papa recalará en la capital catalana el 9 y 10 de junio en el marco de un viaje a España que transcurrirá entre el 6 y el 12 de ese mismo mes, que incluye también etapas en Madrid y las Islas Canarias. Barcelona, que se encuentra en junio en plena temporada alta turística, aspira a llegar a la plena ocupación con el impulso de esta visita, pese a que el precio medio de los hoteles de la ciudad no está al alcance de todos los bolsillos.

El sector hotelero espera beneficiarse de la llegada del pontífice, aunque junio es un mes en el que la ocupación es ya muy alta. Aún tienen lugar congresos y encuentros de negocios y se celebran eventos musicales con miles de asistentes, como el Primavera Sound y el Sónar. La Abadía de Montserrat, otro de los lugares que visitará León XIV, ha señalado que los alojamientos hoteleros situados en este enclave religioso rozan también el lleno.

En todo caso, el que desee ver al papa desde una habitación de hotel deberá rascarse el bolsillo. A modo de ejemplo, el precio de un dormitorio para dos personas en el hotel más próximo a la iglesia de Sant Agustí, una de las paradas del pontífice, situada en el corazón del barrio del Raval, se eleva a los 260 euros si cuenta con vistas a la plaza. Las habitaciones que no dan a la plaza tienen precios inferiores, con una media de unos 200 euros por noche.

El director del Hotel Sant Agustí, Carles Tura, ha explicado a EFE que la ocupación del establecimiento prevista para el 10 de junio es, en estos momentos, de cerca del 75%, aunque cree que crecerá en las próximas semanas hasta llenar. Respecto a los precios, ha señalado que, probablemente, bajarán algo conforme se acerque el momento, una práctica "habitual" en el sector. "Eso sí, ya tenemos reservadas las mejores habitaciones que dan directamente a la plaza porque desde allí se verá al papa", ha asegurado. El hotel, de tres estrellas, ocupa el espacio de la antigua biblioteca del convento de Sant Agustí.

El comercio, expectante

Los principales ejes comerciales de la ciudad también esperan batir récords de actividad durante la semana de la visita del pontífice, sobre todo en los establecimientos situados en los alrededores del templo de la Sagrada Família. Los comercios están reforzando su oferta de producto para adaptarlo a la ocasión, con más souvenirs relacionados con el templo expiatorio obra de Antoni Gaudí, según fuentes de las asociaciones de comerciantes.

Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, que representa a los 24 principales ejes comerciales y turísticos, ha calificado de "muy positiva" la visita del papa para la ciudad, una nueva oportunidad para "abrirnos de nuevo al mundo". Los ejes comerciales de la Sagrada Familia serán los que notarán más el aumento de visitantes, que destacan -ha apuntado- por su perfil "cívico".

"Será otra oportunidad para dar a conocer al mundo un icono como es el templo de Gaudí. En el mundo hay pocos de este nivel y uno lo tenemos aquí", ha subrayado, para augurar a continuación que se venderán muchas reproducciones de la Sagrada Familia. Por su parte, los comercios de Comertia, la asociación catalana de la empresa familiar del 'retail', ven la visita del papa como "un acontecimiento de elevado impacto social e internacional", con "beneficios culturales, turísticos y mediáticos" para el sector, según Víctor Costa, portavoz de esta entidad.