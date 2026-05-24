Detenidos por estafar 14.600 euros mediante móviles y tarjetas robadas en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres acusados de sustraer unos 14.600 euros mediante móviles y tarjetas bancarias sustraídas en Barcelona. Los arrestados, de 19 y 25 años, están acusados de adquirir teléfonos hurtados a un grupo de ladrones habituales a cambio de un porcentaje de beneficios en la estafa. Se les imputa un delito de receptación y tres de estafa.

La policía explica que los dos sospechosos usaban los móviles y las tarjetas robadas para acceder a la banca en línea de las víctimas. Una vez dentro, realizaban transferencias de dinero y pagos mediante Bizum. También activaban nuevas tarjetas virtuales, solicitaban préstamos inmediatos y efectuaban compras en línea. Los detenidos utilizaban intermediarios o "mulas" para tratar de protegerse al efectuar reintegros y transferencias y no ser descubiertos.

Los investigadores identificaron a varias personas relacionadas con los hechos. En un primer momento, detuvieron al hombre de 25 años en febrero. Los agentes lo incriminan por participar en la creación y activación de las cuentas bancarias que recibían el dinero robado. Los Mossos señalan que era un colaborador del autor principal de la estafa y, al mismo tiempo, el gestor de las "mulas".

Más de dos meses después, agentes de la comisaría del distrito de Sant Martí establecieron un dispositivo para arrestar a uno de los principales implicados el 14 de mayo. Se efectuaron dos registros en sendos domicilios, una en Sant Fost de Campsentelles y otra en Martorell. Los policías se incautaron de ordenadores portátiles, una treintena de teléfonos móviles, tarjetas bancarias, tarjetas SIM, relojes de alta gama y dinero en efectivo.

El principal investigado por el caso acumula cinco antecedentes por hechos similares. Los arrestados pasaron a disposición judicial el 16 de mayo. Las pesquisas siguen abiertas y los Mossos no descartan practicar más detenciones.