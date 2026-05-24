Polémica en redes
Albiol apoya al mosso que disparó al aire en Badalona para intentar detener a los ladrones de un coche
El alcalde sostiene que "la delincuencia hoy no es la misma que hace 10 años" y pide "margen de actuación dentro de la legalidad" para los agentes
Así ha sido la embestida de un coche robado a los Mossos en una gasolinera de Badalona
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha expresado este domingo su apoyo al mosso que en la noche del viernes al sábado efectuó unos disparos al aire en una gasolinera de la ciudad para detener a unos ladrones. En este suceso, el conductor de un coche robado embistió a un vehículo no logotipado de los Mossos d'Esquadra que intentaba cerrarle el paso en una estación de servicio de Badalona. Ante ello, uno de los agentes efectuó varios disparos disuasorios, sin que ninguna persona resultara herida.
La acción de los Mossos en ese incidente ha suscitado diversas críticas en las redes sociales. El alcalde de Badalona ha lanzado este domingo un mensaje en el que traslada "su apoyo y agradecimiento" a los agentes, quienes, dice, "están siendo cuestionados por su actuación" para detener "delincuentes profesionales que actúan en las autopistas".
"La delincuencia hoy no es la misma que hace 10 años", ha afirmado Albiol. "O damos margen de actuación dentro de la legalidad a nuestros policías o esto no habrá quien lo pare", ha señalado.
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