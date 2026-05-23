El calor sube en Barcelona este fin de semana y las temperaturas se disparan a 35 grados en Catalunya

El tiempo estival y el calor imperan este fin de semana en Barcelona y en el conjunto de Catalunya, cuando aún falta un mes para el cambio de estación. El sol brilla en el conjunto de la comunidad este sábado, con cielos despejados y el termómetro disparado en algunos puntos a temperaturas más propias del pleno verano que de la primavera. Según el Meteocat, las máximas alcanzarán los 34 o los 35 grados en Lleida y su entorno, el interior del valle del Ebro y los valles del Prepirineo occidental a lo largo del día. Además, se avecinan las primeras noches tropicales en la capital, con el termómetro marcando más de 20 grados.

En Barcelona, el tiempo permanecerá soleado a lo largo de este sábado, aunque el cielo se verá a ratos enturbiado por la neblina. Se espera que el mercurio se plante en torno a los 25 grados hasta bien avanzada la tarde. La temperatura también será alta por la noche, en torno a los 20 y los 21 grados durante buena parte de la madrugada.

El cielo seguirá sereno este domingo en Barcelona y el calor irá al alza, rozando incluso los 30 grados. El Meteocat apunta que las máximas ascenderán mañana hasta los 27 y 28 grados en la capital. Los termómetros escalarán a partir del mediodía y no descenderán hasta pasadas las 18:00 horas. Se augura que la temperatura no descenderá de 20 grados en toda la madrugada del domingo al lunes, con picos de 23 grados antes de medianoche. No es la única muestra de que el verano se anticipa en llegar a la ciudad. El agua del mar en las playas de Barcelona ya ha registrado los 20 grados esta semana, antes de lo que suele ser habitual, informa betevé.

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En el resto de Catalunya, el cielo poco nublado es generalizado este sábado, salvo por nubes bajas y bancos de niebla en la mitad norte de la costa y algunas franjas de nubosidad alta en el tercio oeste, informa el Meteocat. A partir del mediodía y durante la tarde, se nublarán algunos tramos del Pirineo, con previsión de que dejen algunos chubascos aislados y débiles, sobretodo en el sector oriental de la cordillera. El pronóstico de tiempo soleado y cálido se repite para este domingo en la comunidad.