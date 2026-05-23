El sector turístico confía en que el efecto del viaje del Papa se alargue en Barcelona tras su visita

La visita del Papa León XIV a Barcelona, del 9 al 11 de junio, tendrá un impacto en la afluencia de visitantes a la capital catalana, el porcentaje de ocupación de hoteles y pisos turísticos, que irá acompañado de alzas en los precios. No obstante, diferentes representantes del sector afirman que el efecto se notará con posterioridad a la visita.

El director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, explica que la visita es una buena noticia para la ciudad tanto por el reconocimiento de la importancia de Barcelona y su patrimonio, como por el impacto a 'posteriori'. El responsable de la patronal de la hostelería ha explicado que la Iglesia "tiene un seguimiento a nivel universal" y el Papa es una autoridad cuya agenda interesa en todo el mundo, por lo que se prevé una asistencia multitudinaria en aquellas zonas cercanas al recorrido del pontífice. Ha puesto el foco también en las restricciones por las medidas de seguridad coordinadas entre los diferentes cuerpos de seguridad: "Habrá una afectación en todas las actividades económicas, lo debemos entender como normalidad por esta visita".

Según datos compartidos por eBooking.com, la visita del Papa ha impactado por el momento en el precio de los alojamientos turísticos, que registran un alza del 23,3% entre el 9 y 11 de junio (300 euros por noche) respecto a una semana posterior (230 euros). El impacto no se ha notado, sin embargo, en la ocupación, con un 90% de las habitaciones en Barcelona ya reservadas, por debajo del 93% de la ocupación durante la última edición del Mobile World Congress, y un 2% más que la semana siguiente a la visita de León XIV.

Apartamentos repletos

Desde Apartur, afirman que la ocupación de los pisos turísticos legales en Barcelona durante los días de la visita ha alcanzado un 97%, con una demanda principalmente de familias y grupos de personas procedentes de otros puntos de España y de Europa. La directora general de Apartur, Marian Muro, explica que esta modalidad ofrece espacios más distendidos en los que varias personas del mismo grupo pueden coincidir al mismo tiempo, así como una calidad-precio frente a los hoteles.

Ha añadido que, desde finales de mayo y durante junio, prevé que la ciudad esté en "permanente actividad" gracias a la confluencia, junto a la llegada del Papa, de eventos como la celebración del Primavera Sound o el Premio de Fórmula 1. Por su parte, Vueling ofrece durante la semana del 8 al 14 de junio más de 2.800 vuelos hacia y desde Barcelona, unos 550.000 asientos, lo que la compañía asegura que "va en línea" con las previsiones de una semana normal de junio.

Peregrinaciones a Montserrat

Fuentes de la Abadía de Montserrat -responsable del Aeri de Montserrat, los alojamientos, la restauración y el comercio de la propia abadía- han explicado que el impacto a corto plazo de esta visita "es muy relativo" en un mes como junio, en plena temporada alta, aunque sí puede provocar un aumento de la peregrinación a Montserrat en el futuro. "En nuestro caso, el Papa solo viene una mañana, a efectos públicos, y por temas de seguridad durante el día anterior todo ya queda muy restringido", expresan. Precisan que, aunque ese día reciban a más gente, el impacto será equilibrado.

Asimismo, argumentan que Montserrat tiene un límite de capacidad "que se regula por su propia naturaleza" y que, aunque haya más volumen de gente el día de la visita, no se traducirá en mayor impacto económico, mientras que si el pontífice les hubiera visitado en febrero, el impacto en la afluencia de peregrinos sería más pronunciado. Por su lado, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) está aún trabajando para determinar y definir el dispositivo de refuerzo, sobre todo en el Cremallera de Montserrat, en función de las previsiones de movilidad y seguridad que se determinen de forma coordinada con el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).