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Incendio de un autobús en Badalona: cortada la C-31 en ambos sentidos

El siniestro se registró a las 18.30 horas y no hay constancia de heridos

Incendio de un autobús en Badalona: cortada la C-31 en ambos sentidos

Incendio de un autobús en Badalona: cortada la C-31 en ambos sentidos

titula así porfi: Incendio de un autobús en Badalona: cortada la C-31 en ambos sentidos / TRÀNSIT

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Badalona
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La C-31 ha quedado cortada en ambos sentidos en Badalona por el incendio de un autocar entre Badalona y Sant Adrià de Besòs. El aviso se ha recibido a las 18.33 horas de este sábado por la tarde, según han informado los Bombers de la Generalitat, que han dado el fuego por controlado. El pasaje ha podido salir del vehículo por su propio pie y no constan personas heridas. Hasta el lugar se han desplazado cinco dotaciones de los Bombers. Según el Servei Català de Trànsit, el incidente provoca unos tres kilómetros de retención en la zona. A las 19.00 horas, la vía continuaba cortada mientras trabajaban los servicios de emergencia.

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