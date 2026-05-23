Las obras del Trambesòs cortarán la T4, T5 y T6 desde julio y mantendrán afectadas la T5 y T6 hasta 2027

Las obras de cambio de trazado y desdoblamiento del Trambesòs entre Glòries y la Rambla de Poblenou obligarán a cortar a partir de julio las líneas T4, T5 y T6. La afectación será distinta según la línea. Todas ellas permanecerán cortadas hasta septiembre, cuando la T4 volverá a prestar servicio en este tramo. De esta forma, con el inicio de curso, ya volverá a ser posible tomar el tranvía a lo largo de la Diagonal en el lado Besòs de Glòries y continuar sin interrupción del servicio hacia Verdaguer.

En cambio, el corte se mantendrá en las líneas T5 y T6, dado que debe desdoblarse la única vía que comparten los convoyes que circulan en ambos sentidos en un tramo por su paso por la Gran Via. En este caso, las obras, que incluyen la reurbanización de todo el lado mar de la avenida, prevén llegar a su término en la primavera de 2027.

Plan alternativo

Se trata, pues, de un corte largo, por lo que el Ayuntamiento de Barcelona ya está preparando el plan alternativo de transporte.

Para minimizar en lo posible la afectación, la programación de las obras busca concentrar en los meses de verano los trabajos que afectan al espacio urbano entre la plaza de las Glòries y la Diagonal en el lado Besòs. Todo se está preparando para que en poco tiempo sea posible cambiar el trazado de las líneas T5 y T6. Desde la estación de Glòries, seguirá el mismo recorrido que la T4 y, en vez de separarse para tomar la Gran Via, se dirija también hacia el lateral del lado mar de la Diagonal.

Las obras se concentrarán en los meses de verano en los trabajos que afectan al espacio urbano entre la plaza de las Glòries y la Diagonal en el lado Besòs, para retomar la circulación en este punto con el inicio del curso escolar.

Ya en la Diagonal, las vías de las líneas T5 y T6 deberán realizar un giro para subir por la calle Ciutat de Granada, desde donde, ahora sí, tomarán la Gran Via. Eso significa que cruzarán el paseo central de la Diagonal y crearán una intersección con la T4.

Estas intervenciones serán las que primero deberán resolverse para dejar libre el paso de la línea T4, la circulación de peatones y vehículos en la calle Badajoz y por la Diagonal. Las obras seguirán, sin embargo, en la calle Ciutat Granada y en la Gran Via.

En esta avenida, el proyecto de desdoblamiento de la vía entre Glòries y Poblenou quiere evitar que se forme un cuello de botella, ya que las líneas T5 y T6 comparten una sola vía en ambos sentidos. Aún más cuando la prolongación del tranvía desde Verdaguer hasta Francesc Macià augura un incremento muy pronunciado de usuarios del tranvía.

El proyecto de desdoblamiento de la vía entre Glòries y Poblenou quiere evitar que se forme un cuello de botella, ya que las líneas T5 y T6 comparten una sola vía en ambos sentidos.

Una vez desdoblada la vía, se podrá completar la reurbanización del lado mar de la superficie de la Gran Via, que había quedado pendiente desde la construcción del túnel y el soterramiento del tráfico a su paso por Glòries.

Los trabajos, que llevan a cabo el Ayuntamiento y la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) y ejecutan Comsa y FCC, cuentan con un presupuesto de 32,5 millones de euros. El Ayuntamiento financia 23,3 millones relacionados con la urbanización y el cambio de trazado, mientras que la Generalitat, a través de la ATM, aporta otros 9,2 millones de euros correspondientes al desdoblamiento de la vía.

Las obras, que ejecutan Comsa y FCC, cuentan con un presupuesto de 32,5 millones de euros, que aportan el Ayuntamiento y la ATM.

Actualmente, las vías del tranvía llegan a Glòries en el lado Besòs tanto desde Gran Via como desde Diagonal, creando una maraña que complica el paso de peatones y la circulación, en especial en el cruce de la calle Badajoz. Los estudios técnicos en los que se han basado el proyecto calculan que concentrar todas las vías en un solo trazado reducirá un tercio el tiempo que tardan los tranvías en cruzar esta zona, mejorará el paso directo de los peatones y reducirá la espera de los vehículos en los semáforos.

No obstante, la asociación Promoción del Transport Públic considera que el nuevo trazado obligará al tranvía a realizar giros muy pronunciados al pasar por Ciutat de Granada, de modo que deberá circular a muy poca velocidad, lo que supondrá un aumento del tiempo comercial del servicio.