Barcelona roza las 7.000 terrazas en bares y restaurantes, un 6% más que hace cuatro años

Barcelona ya roza las 7.000 licencias de terrazas de bares y restaurantes. El número de terrazas en la ciudad no ha parado de crecer en los últimos años, hasta llegar a las 6.899 licencias en 2025, cerca de 400 más que en 2022 (un 6,1% más). Entre 2022 y 2025, el Ayuntamiento ha concedido 1.192 licencias de terraza nuevas y ha denegado 1.117 más. Por otra parte, en 2025 se han incoado un total de 2.400 expedientes sancionadores vinculados a terrazas. Mientras que el Gremi de Restauració cree que todavía hay margen para crecer y denuncia una "cultura de la traba" en la administración, la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) lo mira con recelo y cree que hay que apostar por el "decrecimiento".

En 2022, en un contexto de recuperación económica pospandemia, hubo un boom de licencias concedidas, 486. En 2023 y 2024 fueron 243 cada año, mientras que en 2025 la cifra bajó hasta las 220. Así, en 2022 se concedieron el doble de licencias que el año pasado.

De acuerdo con los datos facilitados por la dirección de servicios de licencias a través de una petición de transparencia, el número más alto de nuevas licencias que se han otorgado entre 2022 y 2025 ha sido en el distrito de Sants-Montjuïc (235), casi el 20% de todas las nuevas licencias de la ciudad. Otros distritos con más licencias nuevas concedidas en el mismo periodo son Sant Martí (200), l'Eixample (196) y Sant Gervasi (109).

Ahora bien, vale la pena destacar que mientras que en Sant Martí o Sants-Montjuïc ha habido más licencias concedidas que denegadas (menos de 100 en cada caso) entre 2022 y 2025, en otros distritos se han denegado muchas más de las que se han concedido. Es el caso de distritos como l'Eixample (más de 400 denegadas frente a 196 concedidas) o Ciutat Vella (más de 200 denegadas frente a 58 concedidas).

Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona, defiende que las terrazas forman parte del "ADN" de los barceloneses y son "imprescindibles" para el funcionamiento de los negocios de restauración. Según Pallarols, el crecimiento de un 6,1% en nuevas licencias desde 2022 es "muy moderado", ya que la ciudad tiene capacidad para absorber más terrazas. Indica que más del 80% tienen cuatro mesas o menos, por lo tanto, suelen ser "bastante pequeñas". Así, ve capacidad de crecimiento y, de hecho, señala que es una aspiración del sector porque los consumidores lo reclaman cada día "con más fuerza".

No lo ve así la vicepresidenta de la FAVB, Ana Menéndez, que se pregunta hasta dónde se llegará con el crecimiento sostenido de terrazas que "colonizan" el espacio público. "Creemos que debemos ir hacia un decrecimiento", indica Menéndez, que opina que la ordenanza actual concede unas ocupaciones "excesivas" de espacio público, como por ejemplo un 60% de una rambla o una plaza. "El espacio público es escaso y debe acoger usos equilibrados y diversos", reclama.

El Eixample, en cabeza

Teniendo en cuenta las licencias vigentes actualmente, el Eixample sigue siendo el distrito que concentra más terrazas: 2.296 licencias en total. Es decir, un tercio del total que hay en vigor en Barcelona. Por detrás se sitúan Sant Martí (1.096), Sants-Montjuïc (678), Ciutat Vella (568), Sant Andreu (467), Sarrià-Sant Gervasi (466), Nou Barris (423), Les Corts (382), Horta (279) y Gràcia (244). Por distritos, donde más han crecido las terrazas en términos relativos es en Sant Andreu (hay un 11% más y 47 terrazas nuevas), Nou Barris e Horta (ambos con un 8,5% más, algo más de una veintena de terrazas en ambos distritos).

En total, contando las casi 7.000, hay cuatro terrazas por cada mil habitantes, o una por cada 250 habitantes. El Eixample despunta claramente con más del doble de la media de la ciudad (8,3 por cada mil habitantes), y el segundo distrito con más densidad es Ciutat Vella con 4,9 por cada mil habitantes. Sant Martí es el otro distrito con la ratio más alta (4,3). Los distritos que tienen menos de acuerdo con su población son Horta-Guinardó y Gràcia, ambos por debajo de dos por cada mil habitantes.

Sin embargo, el tamaño y morfología de cada distrito, así como la particularidad de cada uno de sus barrios puede variar la percepción ciudadana. Menéndez apunta el caso de Ciutat Vella. "Aunque no haya un crecimiento exponencial, porque el espacio no da para más, hay una densidad excesiva, y esta se debe corregir", explica. También señala que en este distrito y en el Eixample es donde tienen constancia de más quejas e incumplimientos.

Inspecciones y sanciones

Durante el 2025 se han incoado un total de 2.400 expedientes sancionadores vinculados a terrazas, una cifra similar a la de 2024, cuando fueron 2.432. Sin embargo, el número es inferior a los 2.652 de 2023 y mucho más bajo que los 3.549 expedientes del año 2022. En total, entre 2022 y 2025, los expedientes sancionadores iniciados son 11.033.

Las tipologías de sanciones más habituales son por instalar elementos no autorizados; exceso de ocupación en más de 6 módulos o del 50% de módulos o superficie; exceso de ocupación en más de 4 módulos o más del 20% hasta el 50% de módulos o superficie; reducir el ancho de la acera con perturbación grave, y terraza sin licencia. En 2025 la mayoría de los expedientes sancionadores se concentran en el Eixample (967), seguido de Ciutat Vella (539) y Sant Martí (320). Por el contrario, en el año 2022 la mayoría se pusieron en Ciutat Vella (1.126), por encima del Eixample (1.077).

Pallarols denuncia que la inspección municipal está "absolutamente desbocada". "El volumen de inspección y de sanción que recibe la restauración está a unos niveles muy elevados y nunca vistos en una mirada a los años recientes", dice. Si bien reconoce que las normas "se tienen que cumplir" y es el deber de la administración velar para que se haga, se queja de que "el único gran sector que está recibiendo la presión inspectora de manera constante es el de la restauración".

El director del gremio asegura que esa presión añade "dificultades" en el día a día de bares y restaurantes. "La inspección debería ser justa y equilibrada y debería buscar realmente sancionar aquellos casos que son graves para el funcionamiento de la convivencia o de la seguridad", concluye. Por el contrario, denuncia que otros sectores como los supermercados 24 horas o bien las panaderías con degustación hacen "lo que les da la gana" a pesar de las denuncias del Gremi de Restauració.

Control e incumplimientos

Por el contrario, Menéndez reclama al Ayuntamiento más control sobre las terrazas y el cumplimiento de la normativa. "Vemos que los conflictos no paran de crecer", afirma con relación a las molestias de ruido y la convivencia con vecinos y el derecho al espacio público. La FAVB señala que el conflicto sigue "vivo" y es de los más denunciados por la ciudadanía.

Menéndez deja claro que la mayoría de los restauradores cumplen la ordenanza, pero se queja de que esta no es un instrumento adecuado ante algunos establecimientos incumplidores que son "reiterativos": "La prueba es que van pagando las multas y siguen reiterando en sus incumplimientos". Ante esto, pide que haya más controles pero también una regulación más adecuada. "Cuando se modificó la ordenanza en 2018 ya previmos que habría conflictos crecientes. No nos equivocamos, desgraciadamente", apunta.

El debate sobre las terrazas habría podido llegar al plenario municipal a través de las iniciativas ciudadanas 'Terrasses veïnals', impulsada por la FAVB, y 'Ens veiem a les terrasses', impulsada por el Gremi de Restauració. Sin embargo, las dos iniciativas decayeron en el paso previo, en la comisión de urbanismo.

La teniente de alcaldía de Promoción Económica, Raquel Gil, defendió entonces que la cuestión no se puede resolver desde planteamientos "tan enfrentados" como es el caso de vecinos y restauradores. Así, Gil se mostró partidaria de mantener la ordenanza en vigor y trabajar para analizar con rigor "propuestas y puntos de acuerdo" para avanzar.