Detenido por cometer 18 robos rompiendo las lunas de los vehículos en un parking de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 13 de mayo a un hombre de 23 años por ser el presunto autor de 18 robos con fuerza y un delito de hurto en el interior de vehículos estacionados en un parking privado del distrito del Eixample, en Barcelona. La investigación se inició después de que, en el mes de febrero, se detectara un aumento de robos con un mismo patrón de actuación en un aparcamiento privado de la zona.

El cuerpo ha informado este sábado de que los agentes se percataron de que el ladrón accedía al garaje y rompía las lunas de los vehículos con un extintor para sustraer objetos personales. Entre los objetos robados había ropa, zapatillas, herramientas valoradas en unos 200 euros, llaves de domicilios, mochilas y otros efectos personales.

Las imágenes de videovigilancia permitieron identificar al delincuente, que actuaba de manera reiterada y con una notable ausencia de precaución. Aprovechaba principalmente el horario nocturno para evitar ser descubierto.

El detenido acumula 33 antecedentes policiales, la mayoría relacionados con delitos contra el patrimonio. Especialmente tienen que ver con hurtos con fuerza en el interior de vehículos. Además, constan 10 antecedentes por parte de la Policía Nacional.

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Los investigadores han constatado que después de quedar en libertad, incluyendo episodios recientes, retomaba la actividad delictiva "de manera inmediata". El detenido pasó a disposición judicial el pasado 15 de mayo.