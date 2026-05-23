Barcelona cambia el mobiliario y los recorridos en 12 áreas de perros de parques y jardines

El Ayuntamiento de Barcelona invierte 3,2 millones de euros entre el año pasado y 2027 para renovar íntegramente 12 áreas de recreo para perros situadas en siete distritos de la ciudad, en el marco de los trabajos del Plan Endreça. Esta renovación integral consiste en la renovación del pavimento de arena, la creación de recorridos accesibles de hormigón y la construcción de nuevas vallas perimetrales con doble puerta, ha informado el consistorio este sábado.

Además, se renuevan la red de riego y el sistema de drenaje. También se instalará nuevo mobiliario urbano como bancos, papeleras, fuentes, elementos de protección de árboles y farolas. Concretamente, se renovarán las áreas de los jardines Mestre Balcells, el parque del Centre del Poblenou, el parque de la Maquinista, el parque del Poblenou, los jardines Font dels Ocellets, el parque de Monterols, los jardines de la Indústria, la plaza de la Sagrada Família, el parque del Clot y los jardines de Málaga, Can Mantega y Joana Tomàs.

Noticias relacionadas

Barcelona cuenta actualmente con 232 espacios para perros con más de 875.000 metros cuadrados disponibles. Aparte, cuenta con la zona canina de la playa de Llevant, donde se autoriza a los bañistas acceder con sus mascotas en temporada de baño.