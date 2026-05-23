Barcelona crea un protocolo para regular el uso de la inteligencia artificial en campañas del ayuntamiento

El Ayuntamiento de Barcelona ha publicado una guía de buenas prácticas sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) generativa, dirigida a sus proveedores de los ámbitos de la comunicación, la publicidad y el diseño, según ha informado el consistorio. El documento, titulado 'Guia d'Ús d'Intel·ligència Artificial Generativa: Bones Pràctiques i Límits', establece un marco normativo para que las campañas municipales que utilicen esta tecnología cumplan con criterios éticos y legales. Es el primer protocolo de este tipo que se elabora a nivel municipal en España.

La iniciativa, impulsada por la dirección de comunicación del ayuntamiento, va destinada específicamente a profesionales de la ilustración, la producción, la traducción y agencias creativas. El texto fija una serie de principios obligatorios entre los que destacan la supervisión humana del proceso creativo, la transparencia al informar a los usuarios sobre el uso de algoritmos, el cumplimiento estricto de las normativas de protección de datos, el respeto a la propiedad intelectual de los creadores y la evaluación del impacto ambiental derivado del consumo energético de estos sistemas.

Para facilitar su aplicación práctica en los procesos de contratación, el documento incorpora una sección con recursos técnicos, plataformas recomendadas y herramientas de control. El objetivo del reglamento es garantizar el cumplimiento de las normativas de protección de datos y el respeto a la propiedad intelectual de los autores.

Esta regulación forma parte del Plan Barcelona Fácil. La iniciativa del Ayuntamiento prevé reducir un 33% sus páginas web municipales y un 38% sus redes sociales para simplificar la comunicación con los ciudadanos.