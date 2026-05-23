Badalona revive los 80 con un multitudinario ‘Tardeo del Dimoni’ en la plaza President Tarradellas

La plaza del President Tarradellas de Badalona se ha llenado este sábado de música, recuerdos y ambiente festivo con la celebración de El Gran ‘Tardeo’ dels 80, una de las propuestas destacadas de las Festes de Maig 2026.

Tras el éxito de su primera edición, la fiesta ha vuelto a reunir a numerosos vecinos y vecinas en una tarde marcada por los grandes éxitos musicales de los años 80, el baile y la participación del público. El acto ha formado parte de los llamados ‘Tardeos del Dimoni’, una iniciativa que busca consolidar nuevos espacios de encuentro dentro del programa de la fiesta mayor badalonesa.

El escenario elegido ha sido la plaza del President Tarradellas, en el barrio del Gorg, un espacio que en los últimos meses ha ganado protagonismo como punto cultural y festivo de la ciudad tras acoger también el popular ‘superárbol’ de Navidad impulsado por el alcalde Xavier García Albiol.

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Con esta nueva edición, los ‘Tardeos del Dimoni’ han reforzado su papel como una de las citas más animadas de las Festes de Maig, combinando música temática, ambiente familiar y espíritu festivo en pleno corazón del Gorg.