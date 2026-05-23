Así ha sido la embestida de un coche robado a los Mossos en una gasolinera de Badalona

Los Mossos d’Esquadra investigan la huida de varios sospechosos que este viernes por la noche han embestido un vehículo policial en Badalona tras haber sido localizados en un coche que figuraba como robado. Los hechos se han producido alrededor de las 23.30 horas en una gasolinera de la avenida de Conflent, en la zona de Montigalà, junto a la B-20.

Las imágenes muestran el momento de tensión que se ha vivido en el recinto de la estación de servicio, cuando una dotación policial se ha aproximado al turismo, un BMW que constaba como sustraído. Los agentes sospechaban que el vehículo podía estar relacionado con un grupo de ladrones especializados en robos en el interior de coches, conocidos como ‘teloneros’.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor ha acelerado y ha embestido el coche de los Mossos. Ante la maniobra, que ha puesto en riesgo a los agentes, la patrulla ha respondido efectuando varios disparos. El vehículo ha logrado abandonar la gasolinera con sus ocupantes en el interior y se ha iniciado una persecución por la zona.

La huida ha terminado poco después, cuando varios de los sospechosos han abandonado el coche y han escapado a pie. Finalmente, los Mossos, con la colaboración de la Guàrdia Urbana de Badalona, han podido detener a uno de los ocupantes. El resto continúan siendo buscados.

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Los investigadores trabajan ahora para localizar a los fugados y determinar si alguno de ellos ha resultado herido durante la intervención policial. También tratan de aclarar si los sospechosos iban armados y su posible vinculación con otros robos cometidos en la zona.