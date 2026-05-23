El 97% de los vehículos previstos ya se han marchado del área de Barcelona en la operación salida de la Segunda Pascua, según ha informado el Servei Català de Trànsit. En concreto, se contabilizó la salida de 585.000 automóviles de los 600.000 previstos; entre las doce del mediodía del viernes y las tres de la tarde de este sábado. Precisamente, fue el viernes por la tarde cuando se registraron más complicaciones, especialmente en la AP-7, que acumuló hasta 40 kilómetros de retención en ambos sentidos y en varios tramos. Los atascos generaron algunos accidentes de poca gravedad. Los tramos con más retenciones fueron a la altura de Llinars del Vallès y de Santa Perpètua de Mogoda, pero también en la Roca del Vallès, en Montmeló o en el Perelló.

La segunda Pascua es festiva en más de 150 municipios de diversas comarcas, principalmente del área metropolitana de Barcelona, entre ellos Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramanet, Sant Adrià de Besòs, Cornellà de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Ripollet o Mataró, entre otros.

En cuanto a la operación vuelta, se prevé que unos 300.000 vehículos vuelvan al área metropolitana de Barcelona entre las doce del mediodía y las doce de la noche del lunes, con un retorno parcial de vehículos el domingo. En la primera parte del regreso, el domingo, está previsto que haya más movilidad en la AP-7 sur y norte, entre Gelida y Martorell y Llinars del Vallès y la Roca del Vallès; la C-31, en Santa Cristina de Aro; la C-33, en Montcada i Reixac y la C-58, en Sant Quirze del Vallès y Montcada i Reixac.

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En cuanto al lunes, se acumulará más tráfico en la AP-7, entre Vilafranca del Penedès, Gelida y Martorell y entre Llinars del Vallès y la Roca; en la C-31, en Santa Cristina de Aro y Playa de Aro; en la C-65, en Llagostera y Santa Cristina d'Aro; la C-33, en Montcada i Reixac; la C-58, en Sant Quirze del Vallès y Montcada i Reixac; la N-340, en Altafulla, Roda de Berà y El Vendrell y la N-II, en Tordera.