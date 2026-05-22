Últimos días para gastar en comercios de Badalona los bonos de descuento que se agotaron en dos horas

La campaña de los 'Badabons' de primavera en Badalona encara su recta final. Los ciudadanos que dispongan de estos bonos para invertir en el comercio local badalonés tienen hasta las 23:59 h de este domingo 24 de mayo para utilizarlos en los establecimientos locales adheridos. La singularidad de la campaña es que los 400.000 euros disponibles en bonos apenas duraron dos horas, como anunció el propio alcalde Xavier Garcia Albiol.

"Administrativamente no podemos ampliar la campaña", declaró Albiol tras asegurar no saber si estar "muy contento o desolado" por la rapidez en que se han agotado los bonos. "No podíamos imaginar que solo durasen dos horas".

Esta iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Badalona, ha permitido a los consumidores realizar compras de proximidad con un descuento del 40%. Con un saldo máximo de 100 euros por usuario, los bonos son válidos desde el pasado 27 de abril, fomentando el consumo en los 461 comercios de la ciudad que se sumaron a la promoción.

Potenciar el compromiso con el comercio de proximidad

En cada una de las dos ediciones anuales de la campaña de ‘Badabons’, impulsada con la colaboración de PIMEC, el consistorio aporta 400.000 euros, que se destinan íntegramente a la subvención de las compras. Calculan que "la repercusión económica en el comercio será, como mínimo, de un millón de euros en compras por cada una de las campañas" del presente año.

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Por su parte, el presidente de FEB-Pimec, Josep Maria Puente, destacó que la campaña "potencia el compromiso con el comercio de proximidad, incentivando el consumo y la compra local y reforzando el vínculo entre la ciudadanía y los negocios del territorio". "Esta iniciativa no solo genera actividad económica inmediata, sino que también contribuye a fidelizar clientes, apoyar a los pequeños establecimientos y poner en valor el papel esencial del comercio en la dinamización y cohesión de la ciudad".