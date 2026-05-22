Este viernes
Terrassa prorrogará el contrato de la polémica empresa de comedores escolares expedientada por deficiencias en los menús
El gobierno municipal augura dar luz verde a la ampliación de la concesión a Mediterránea mientras prepara una nueva licitación del servicio
CONTEXTO | Terrassa abre un expediente a la empresa de catering de los comedores escolares tras detectar "deficiencias" en los menús
Edu Gil
El Ayuntamiento de Terrassa prevé aprobar este viernes la prórroga del contrato de Mediterránea de Cátering SLU, la empresa que gestiona los comedores escolares públicos de la ciudad y que actualmente se encuentra expedientada por presuntos incumplimientos relacionados con la calidad y cantidad de los menús servidos en las escuelas. La cuestión se hizo pública el pasado miercoles durante la comisión informativa municipal, a raíz de una pregunta formulada por el concejal del PSC Carlos Lázaro, quien pidió explicaciones sobre el estado de la concesión y el calendario previsto por el gobierno local.
Desde el Servicio de Educación local se confirmó que la prórroga todavía no ha sido publicada oficialmente porque debe aprobarse primero en la Junta de Gobierno Local prevista para este viernes 22 de mayo. El ejecutivo municipal defendió que la ampliación del contrato responde a cuestiones administrativas y a la imposibilidad de tener lista a tiempo una nueva adjudicación del servicio.
Durante la comisión, el gobierno explicó que la aprobación formal deberá completarse antes del 30 de junio, fecha en la que finaliza el actual contrato. “Tiene que estar hecho antes del 30 de junio”, señalaron des del Servicio de Educación al detallar el calendario administrativo previsto para garantizar la continuidad del servicio de comedor escolar de cara al próximo curso. El ejecutivo aseguró además que el próximo 20 de junio se llevará a comisión informativa el dictamen relacionado tanto con la prórroga como con el inicio formal del nuevo expediente de contratación.
Una nueva licitación todavía en fase inicial
Según explicó el gobierno municipal, el nuevo proceso de licitación se encuentra todavía en una fase inicial. Actualmente se está tramitando el estudio de viabilidad previo a la elaboración de los pliegos técnicos y administrativos que regirán el futuro concurso público.
El consistorio también señaló que los grupos municipales podrán participar en reuniones técnicas para revisar los futuros pliegos y realizar aportaciones antes de la publicación definitiva de la nueva concesión.
Un expediente abierto por deficiencias en los menús
La continuidad de Mediterránea llega en un momento especialmente delicado para la empresa. El Ayuntamiento abrió el pasado abril un expediente informativo tras detectar diversos incumplimientos durante la ejecución del contrato de comedor escolar en centros públicos de infantil, primaria e institutos escuela de Terrassa.
Entre las incidencias detectadas por el Servicio de Educación figuran menús servidos sin algunos ingredientes previstos, cantidades insuficientes de proteína animal y problemas de gramaje en diferentes platos. El expediente también recoge quejas de familias por raciones escasas y deficiencias observadas durante visitas técnicas realizadas en distintos centros educativos.
Uno de los episodios más destacados se produjo el pasado 9 de marzo, cuando varios centros recibieron menos cantidad de botifarra de la necesaria para atender a todos los alumnos, obligando incluso a modificar menús sobre la marcha en algunas escuelas.
Problemas de mantenimiento y documentación pendiente
El informe municipal también apunta a problemas de mantenimiento en cocinas y equipamientos, retrasos en reparaciones y falta de documentación obligatoria relacionada con productos ecológicos y de proximidad comprometidos en la oferta presentada por la empresa.
Pese a ello, el gobierno municipal sostiene que la prórroga es necesaria para garantizar la continuidad del servicio mientras se completa la nueva licitación, un proceso que todavía podría alargarse varios meses.
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