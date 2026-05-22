Los souvenirs turísticos del Papa aterrizan en el entorno de la Sagrada Família y se adelantan al 'merchandising' oficial

A dos semanas de la visita del Papa a Barcelona, su imagen empieza a convivir con la de Gaudí en las tiendas de recuerdos de la Sagrada Família. Los primeros souvenirs turísticos acaban de llegar al entorno de la Sagrada Família. Los comerciantes los esperaban desde hace días y se afanan ahora en colocarlos bien visibles en sus locales. Los testimonios consultados por EL PERIÓDICO reconocen una cierta incertidumbre sobre si la expectación mediática por el viaje de León XIV se traducirá en buenas ventas en estos productos.

La estética de estos productos es la habitual de los souvenirs de masas: colores chillones, fotomontajes y volumen compacto para que quepa en cualquier maleta. Se adelantan y contrastan con la sobriedad del 'merchansing' oficial, que tardará aún una semana en ponerse a la venta. Para ayudar a sufragar los gastos de la visita apostólica, sus organizadores han acordado en exclusiva con El Corte Inglés la comercialización a partir del 29 de mayo de 15 artículos conmemorativos (camisetas, polos, tazas, gorras o pulseras) con el lema 'Alzad la mirada'.

Así pues, la carrera comercial ha empezado por la via extraoficial, aunque todavía al ralentí. En Ringels, una de las tiendas más grandes y veteranas frente al templo de Gaudí, los nuevos productos llegaron hace apenas unos días, después de semanas de espera e incertidumbre. “Cuando vino Benedicto XVI los fabricantes estaban más preparados, ahora no tenían disponible el producto”, compara Juani Vega, responsable de la tienda.

Souvenirs extraoficiales de la visita del Papa a Barcelona, a la venta frente a la Sagrada Família / Pau Gracià / EPC

La tienda, de más de 500 metros cuadrados y con tres accesos frente a la basílica, funciona como un termómetro del turismo en el barrio de la Sagrada Família. El establecimiento es punto de reunión habitual de varios tours turísticos del entorno de la basílica, por sus dibujos de cómo quedará el templo cuando esté totalmente terminado.

En el establecimiento conviven recuerdos de Gaudí, rosarios, artículos religiosos, camisetas del Barça, cerámica y todo tipo de productos “Made in Spain”. Desde principios de esta semana, en la entrada hay un escaparate con tazas, bolsas tipo tote bag, figuras, imágenes y otros artículos vinculados a la visita, todos ellos con la imagen del Papa y colores vivos. Los precios van desde 4,5 euros por un imán, hasta 8 euros por una figurita del Santo Padre. También hay 'tote bag' a 7 euros y tazas a 6 o 9 euros según su tamaño.

Pedidos a Valencia a contrarreloj

La decisión de incorporarlos llegó poco después de que se publicara el programa oficial. Entonces, el problema fue otro: encontrar proveedores que tuvieran el producto fabricado y listo para vender. “Nosotros pensábamos en souvenirs del Papa, pero nadie ofrecía productos”, resume Vega. Finalmente, varios distribuidores —curiosamente, todos valencianos— empezaron a mover catálogo y Ringels hizo un primer pedido “para probar”, admite la responsable.

El escaparate se reorganizó prácticamente en horas. Ringels ha apostado por dar visibilidad a los productos relacionados con la visita papal y separarlos de la sección religiosa, que se encuentra más hacia el interior de la tienda. “Ayer montamos el mostrador en un momento y hoy lo hemos acabado de perfilar”, explica Vega.

Souvenirs extraoficiales de la visita del Papa a Barcelona, a la venta frente a la Sagrada Família / Pau Gracià / EPC

Más miradas que ventas

Por ahora, la curiosidad supera a las ventas. “No se ha movido nada”, reconoce Vega sobre las primeras 24 horas de exposición. Tampoco han notado un aumento de turistas relacionado con la visita del Pontífice. Pese a ello, “quizás el turista que vendrá la semana que viene sí que estará mentalizado de la visita y se llevará un recuerdo”, apunta.

La distancia entre el interés y la compra se percibe en los pasillos de la tienda. Thomas Lampeitl, un turista estadounidense que observaba los nuevos productos en Ringels, explica a este diario que se ha fijado sobre todo en las tazas y en el uso del color. “Barcelona es una ciudad muy colorida, se puede ver en cualquier lugar y eso es único”, ha comentado mientras recorría diferentes expositores. Finalmente, no ha comprado los recuerdos del Papa: se ha decidido por unas tazas pequeñas de la Sagrada Família: "Les daremos más uso”.

Prudencia en los mostradores

A pocos metros, en Emporio Souvenirs, Antonio Castillo, propietario de este otro comercio, observa el fenómeno con la misma mezcla de expectación y cautela. En su tienda han llegado tazas, imanes, rosarios y una bolsa tipo gymsack con la imagen del Papa. Parte del material llegó el lunes. “Hace una semana que lo habíamos pedido”, explica. De momento, asegura, solo una persona ha preguntado específicamente por estos productos. “Yo no estaba muy convencido de este pedido, pero vamos a probar”, admite.

Una camiseta con un montaje del Papa en la Sagrada Família, en la tienda de souvenirs 'I am Barcelona' / Naïm Ait Fonollà

Las diferencias en los establecimientos reflejan cómo ha cambiado el propio souvenir religioso. Vega recuerda que durante la última visita de un Papa a Barcelona en 2010 predominaban más los libros y artículos vinculados directamente al ámbito eclesiástico. Ahora, en cambio, el recuerdo pasa por objetos mucho más turísticos, desde tazas e imanes hasta bolsas y camisetas fácilmente reconocibles y rápidos de producir. “La imagen del Papa es la misma en todos los catálogos”, comenta la encargada de Ringels mientras compara productos de distintos proveedores.

Algunas tiendas cercanas, como I am Barcelona o Barcelona Souvenirs, son de los pocos comercios en los que se exhiben camisetas con el rostro del Pontífice impresas junto a referencias de la ciudad y a la Sagrada Família. Una quincena antes de la visita de León XIV, es una incógnita si acabará convirtiéndose en un fenómeno comercial para las tiendas del entorno de la Sagrada Família. Por ahora, la oferta de souvenirs ha llegado a las calles. Falta comprobar si también lo hará la demanda.