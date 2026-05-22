Collboni calcula que el acuerdo de los Presupuestos de la Generalitat desbloquea 606 millones de inversiones en Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, calcula que el acuerdo por los Presupuestos de la Generalitat que el PSC, ERC y los Comuns han sellado desbloquean 606,5 millones de euros en inversiones en la capital en los próximos años. Collboni ha puntualizado que todo ese importe no se materializará a lo largo de los próximos meses, sino que corresponde a la estimación total de los costes de los proyectos que figuran en el borrador de las cuentas y que augura que tendrán continuidad en los próximos años.

En esa casuística, ha citado la reforma pendiente de 4.000 viviendas en el barrio del Besòs i el Maresme, que pretende desbloquearse y relanzarse a lo largo de la próxima década. De los 415 millones de euros de la operación, el Govern sufragará 150 millones. “No garantizamos solo la anualidad de este año, sino todas las que se han comprometido hasta el final en la rehabilitación del Besòs, y vale lo mismo para centros residenciales, centros de atención primaria y escuelas”, ha equiparado el alcalde.

Ha anticipado que las construcciones no empezarán este año en todas las obras que han entrado en los presupuestos. “Las grúas son tan importantes como que se garantice la inversión”, ha comparado Collboni. Ha dado por descontado que la financiación de los proyectos continuará en los siguientes ejercicios aunque las cuentas tengan que prorrogarse por falta de acuerdo.

Ambulatorios y hospitales

De los 606,5 millones que augura que Barcelona obtendrá a partir de este año y en los siguientes, el alcalde ha desglosado que la Generalitat sufragará 70 millones en equipamientos sanitarios, 30 millones en nuevas residencias y 33 millones para erigir centros educativos. Se añaden 52 millones a reformas y mantenimiento de escuelas e institutos. Además, se asignan 88 millones para erigir bloques del Incasòl y 29,5 millones para financiar 1.500 domicilios catalogados como sociales. Asimismo, se desembolsarán 85 millones para completar la ampliación con la que unir las líneas del tranvía.

Entre otras inversiones plurianuales que se incorporan al proyecto, ha aludido a la construcción o la ampliación de ambulatorios como los del Fort Pienc, la Barceloneta, el Gòtic, el Congrés-Indians, el Parc de la Llacuna. “En muchos casos, tenemos los solares y en muchos las obras no han empezado, porque el ayuntamiento ha aportado el solar pero no se podían hacer las licitaciones porque el presupuesto no estaba aprobado”, ha observado.

Collboni ha añadido que los presupuestos permiten afrontar la ampliación del Hospital del Mar, la transformación del Hospital Clínic y el nuevo edificio de consultas del Vall d’Hebron, que han de proseguir en los próximos años. También ha augurado que se podrá encarar la edificación de geriátricos. “Llevamos 10 años sin que se haya construido ninguna residencia pública, hemos empezado ahora la de Les Corts”, ha señalado.

Aparte, ha recalcado el dinero que se destinará a levantar nuevos pisos públicos. “Durante más de una década, la Generalitat solo ha hecho 32 pisos en Barcelona, dos bloques”, ha cuantificado. Con las aportaciones que confía en que se reciban, el ayuntamiento cree que se garantiza la construcción de 11 promociones del Incasòl o costear 1.500 pisos sociales, entre otras medidas a desarrollar en los siguientes años frente a la crisis de la vivienda.

El alcalde también ha augurado que el proyecto de cuentas pone las bases para desatascar la construcción de los edificios de las escuelas Xirinacs, Gaia y Entença, que llevan varios cursos en barracones. Ha agregado que se destinan fondos para ampliar el MNAC (60 millones de euros) y el MACBA (cinco millones) y remodelar el Mercat de les Flors (cuatro millones).

Catalanes de primera

Collboni ha sostenido que, con los presupuestos desencallados para 2026, “se rompe una tendencia de desinversión desde hace 10 o 15 años del Govern con la ciudad”. Ha afirmado que el pacto que tendrá que superar la aprobación en el Parlament de Catalunya supone “volver a poner a los barceloneses como catalanes de pleno derecho”. “Significa ser ciudadanos de primera, que los barceloneses sean como el resto de catalanes, con derecho a tener centros de atención primaria, nuevos y actualizados, tener las escuelas y el mantenimiento que necesitan, que la construcción del metro no esté parada y tener ferrocarriles”, ha enumerado el socialista.

“Durante más de una década, nuestra ciudad no ha tenido inversiones de la Generalitat en competencias que le son propias, ni en vivienda, ni en servicios sociales, salud o transporte público”, ha recriminado. Ha esgrimido que ahora se compromete financiación para obras acordadas en las comisiones bilaterales entre el Govern y el consistorio. “Estaban en buena medida condicionadas a que hubiera presupuestos”, ha apuntado Collboni.

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Collboni se ha felicitado por el acuerdo, que cree que formaliza la “normalidad institucional” entre la Generalitat y el ayuntamiento. Lo ha definido como un proyecto “progresista” y “de izquierdas”, que “prioriza la inversión social”. “Es la forma más eficiente para combatir políticamente a la ultraderecha”, ha interpretado. “Queremos que Barcelona se convierta en la tumba electoral de la ultraderecha -ha abundado-. Se puede hacer cuando se da repuesta concreta a los problemas concretos de muchos vecinos de los barrios de Barcelona. Cuando ven que algo se mueve en solares que llevan parados durante años y años se combate con hechos a los discursos de ultraderecha”.