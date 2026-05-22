El plan contra la multirreincidencia reduce un 40% los delitos en los autobuses de Barcelona el primer trimestre del año

Desde finales del año pasado los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona, en colaboración con Transports Metropolitans de Barcelona, establecieron un dispositivo conjunto para acabar con los delitos en los autobuses de la ciudad. Gracias a esta coordinación, que se incluye dentro del plan Kanpai contra la multirreincidencia, se ha reducido un 40,7% los delitos en el primer trimestre de 2026 en comparación con los mismos meses del año pasado, pasando de una media de 605 denuncias a 359.

El 91% de los delitos que se cometen en los autobuses son hurtos, seguido de un 3,3% de robos con violencia y un 2,2% de estafas, relacionadas con objetos sustraídos como documentación o tarjetas que se lleva en las carteras con las que hacían compras por internet o transferencias. Los delitos se concentran especialmente en zonas de alta afluencia de pasajeros como la plaza Catalunya o el Park Güell, a la salida o entrada de los colegios o durante los desplazamientos en horario laboral.

Los objetos más robados son móviles, carteras y tarjetas bancarias y los sospechosos aprovechaban un trayecto en autobús para cometer varios asaltos. Los agentes han investigado a 136 personas, de las que han detenido a 85 delincuentes, que entre todos suman 628 antecedentes policiales. En este sentido, el inspector José Ángel Merino, jefe de la División de Investigación Criminal de Barcelona ha remarcado que 5 sospechosos acumulan el 175 antecedentes por hurtos. El 85% de los arrestados son hombres de entre 16 y 77 años que viven en el extrarradio de Barcelona que actuaban en grupos organizados, aunque también había algunos mixtos o uno formado por cuatro mujeres.

También se han desarticulado cinco bandas especializadas en robos en el autobús con una elevada incidencia delincuencial gracias a la revisión de imágenes en los autobuses, la descripción de las víctimas y el análisis de las denuncias, así como la inteligencia policial para determinar el lugar en el que se produjeron los hechos. Además, los agentes han hecho seguimientos y han estudiado denuncias similares de otras localidades, como Sabadell y Terrassa. Para ello han contado con la ayuda de los efectivos de seguridad de TMB.

Los investigadores remarcan la "alta itinerancia" de los acusados, por lo que también se ha recibido información de otras capitales europeas. Los juzgados han emitido 10 órdenes de alejamiento de algunos de estos sospechosos de la red de autobuses de Barcelona. La policía remarca que los ladrones aprovechaban la ocasión y elegían como víctimas principalmente a mujeres, así como turistas, personas de edad avanzada, con movilidad reducida o que fuesen con carritos de bebé.

El intendente Juan Guzmán, jefe de la Unidad de Investigación de la Guardia Urbana de Barcelona, ha indicado que los sospechosos aprovechaban las aglomeraciones para actuar. Ha remarcado que hay varios métodos que usan estos sospechosos para actuar, como 'la muleta', por la que se comete el hurto tapando la mano con una chaqueta, un mapa o un periódico; el 'falso samaritano', por lo que se aprovecha una ayuda para bajar o subir del autobús para robar; el 'tapón' por el que se empuja en aglomeraciones para sustraer o provocar una distracción, con una pregunta o una petición de ayuda, para, de forma coordinada, otro sospechoso delinquir.

Familias de delincuentes

El inspector Merino ha remarcado la importancia de "la presión policial" para acabar con este tipo de delincuentes multirreincidentes, que habitualmente actuaban en grupo y cometiendo más delitos a partir del robo. Uno de ellos era una banda de 35 personas, con vínculos familiares entre ellos y con edades de los 16 a 72 años. Padres e hijos conjuntamente cometían sustracciones y otros miembros del grupo se especializaban en estafas de gran cuantía a partir de los teléfonos sustraídos, accediendo a cuentas bancarias mediante el uso de testaferros. Todos los sospechosos residían en un mismo bloque de pisos

La policía hizo dos entradas y registros en el bloque, donde se intervinieron numerosos teléfonos móviles —algunos denunciados como sustraídos—, tarjetas SIM, memorias con datos de víctimas y joyas. Se practicaron detenciones por 52 hechos, incluyendo el delito de grupo criminal, y se obtuvieron 5 órdenes de alejamiento para los miembros más activos.

También se detectaron cinco delincuentes que cometieron el 18% de los delitos investigados en marzo de 2026, así como el 13% en noviembre y el 11% en diciembre de 2025. Las denuncias y, especialmente, los seguimientos policiales permitieron su detención. Desde entonces, no se ha vuelto a tener constancia de su actividad delictiva.

También se actuó sobre un grupo formado por diez personas, con una clara división de roles: una parte se encargaba de cometer los hurtos y el resto gestionaba los teléfonos sustraídos para acceder a datos bancarios y efectuar extracciones de dinero. La investigación permitió localizarlos en el municipio de Santa Coloma de Gramenet, donde residían en un mismo bloque de viviendas ocupadas. Los objetos sustraídos eran entregados a los receptadores que ocupaban otros pisos del mismo inmueble, desde donde contactaban con las víctimas o familiares para obtener credenciales bancarias. En una entrada y registro se localizó ropa utilizada en los hurtos, varios teléfonos móviles y un dispositivo TPV, para cometer estas estafas de venta on line. El grupo quedó desmantelado, se le relacionó con 11 hechos delictivos y la autoridad judicial dictó 3 órdenes de alejamiento para los miembros más activos.

Los investigadores también detectaron una elevada incidencia de delitos en las zonas de Sabadell y Terrassa, donde se identificaron los ladrones más activos. Este grupo estaba formado por ocho personas que colaboraban habitualmente y acumulaban 12 hechos en Barcelona y 4 en Terrassa. Se efectuaron detenciones en Barcelona, Terrassa y Manresa, y hasta la fecha de hoy no se ha vuelto a constatar su actividad delictiva.

Los agentes detectaron un grupo formado por cuatro mujeres, especializado en estafas bancarias inmediatas. A los pocos minutos de cometer el hurto, realizaban transferencias de cantidades elevadas, a menudo en moneda de Tanzania o Bulgaria, y efectuaban compras fraudulentas en centros comerciales con los dispositivos sustraídos. En algún caso, llevaban encima una antena TPV compatible con telefonía móvil. Mediante vigilancias y seguimientos se localizó el domicilio del grupo, se efectuó una entrada y se detuvo a una persona que tenía una orden de detención vigente. A este grupo se le atribuyen 15 hechos delictivos.

Finalmente, se identificó, un autor solitario que actuaba de manera independiente y que representaba el 9% de los hechos con autoría identificada en febrero y el 6% en enero de 2026. Fue detenido por 16 hechos. Aunque no se logró una orden de alejamiento, esta persona abandonó el país y no ha vuelto a actuar.

Según las primeras estimaciones de los investigadores, las transacciones fraudulentas ascienden a más de 40.000 euros.

Kanpai-Bus

Una de las líneas del dispositivo Kanpai dirigida a la labor preventiva y de presión al delincuente persistente está especializado en el transporte público. Se hace de manera conjunta con la Guardia Urbana y la Policía Nacional, y también participa TMB a través de interventores y personal de seguridad privada. Busca, con base en la inteligencia policial, saturar aquellas líneas de autobús que tienen una incidencia delictiva más acentuada.

En los últimos 6 meses se han llevado a cabo dos macrodispositivos de estas características en los que han participado unos 200 efectivos policiales de media. Se han detenido un total de 29 personas y se han investigado penalmente otras diez. Los detenidos acumulan 236 antecedentes.

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En la red de autobuses de TMB, ya se utilizan más de 4.500 cámaras que actualmente cubren todo el servicio regular de la flota, con alguna excepción de instalación pendiente en autobuses de barrio. El sistema de videovigilancia —instalado en 2023— permite al Centro de Control de Seguridad de Bus visualizar en tiempo real imágenes del interior de los vehículos así como descargar al momento cualquiera de las grabaciones. En todos los casos, y para cumplir con la normativa legal en este ámbito, las imágenes registradas se guardan un máximo de 30 días. Tal y como ha destacado el consejero delegado de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Xavier Flores.