El nuevo servicio de limpieza y recogida de residuos de Mataró contempla el aumento de personal y tres puntos verdes más

El de limpieza viaria y recogida de residuos es el contrato más importante de cualquier municipio, ya sea por lo millonario de su presupuesto como por la extensión de sus servicios, que suele alargarse durante años para poder amortizar toda la maquinaria que implica. Asimismo, la cuestión de la limpieza suele ser (más allá de la seguridad) de los temas que más preocupan a los vecinos y, de manera análoga, de los temas que los ejecutivos locales más procuran cuidar. Tras haber sobrevolado la intención de estudiar una hipotética municipalización del servicio hace algo más de un año, el gobierno de Mataró ha decidido finalmente apostar por un contrato con una empresa privada. Así, tras aprobar los pliegues del contrato en el Pleno extraordinario del pasado 18 de mayo (con el voto a favor del gobierno local formado por PSC y En Comú Podem y de Junts; la abstención del PP y el no de VOX, ERC y la CUP), el Ayuntamiento de Mataró ha licitado, con un valor estimado de 175 millones de euros, el contrato para la gestión del servicio de recogida selectiva de residuos y de limpieza viaria municipal.

La contrata se alargará hasta 2034 e incorpora el incremento del personal y la maquinaria, más contenedores y vehículos, presenta un nuevo modelo de puntos verdes con más presencia en los barrios, más limpieza de contenedores, de puntos negros, de malas hierbas y de baldeo con agua a presión, así como más equipos de recogida previa.

Concretamente, el contrato plantea un incremento de personal (+13) llegando a 68 personas destinadas a la limpieza viaria y 12 máquinas, con un incremento de ocho. En cuanto al frente marítimo y las playas, se renueva la maquinaria específica, se da más servicio y se refuerza el servicio en fechas festivas como Sant Joan y Les Santes. En un comunicado, el gobierno municipal indica que las novedades que incluye la licitación "surgen de la suma de atender las necesidades ciudadanas de proximidad y disponibilidad 24/7, del cumplimiento de la normativa en materia de recogida selectiva y de la tasa justa así como de las nuevas circunstancias sociales y climatológicas".

Flota de vehículos del sistema de recogida de basuras de Mataró, en enero de 2024 / Zowy Voeten / EPC

En lo que respecta a la recogida selectiva, el consistorio cuenta con que el futuro servicio asegure que la ciudadanía tenga contenedores disponibles y próximos durante todo el día y noche con la combinación de diferentes modelos, que se hará analizando las características de cada barrio o zona de la ciudad y "con la participación de los vecinos y vecinas para que el despliegue sea efectivo".

Asimismo, el nuevo contrato supondrá la renovación de la maquinaria, nuevos contenedores con más capacidad y medidas antivandalismo y un nuevo parque de vehículos sostenibles (del que un 69% serán eléctricos). Se incrementarán los equipos de prerrecogida de contenedores antes del paso del camión de vaciado, así como los equipos de limpieza de los interiores y exteriores de los contenedores con un incremento de personal de 37 trabajadores. También se prevé una ampliación del servicio de recogida comercial actual.

Nuevo modelo de puntos verdes

Un equipo más se dedicará al servicio de recogida de voluminosos a domicilio. Se continúa apostando por la recogida con contenedores cerrados del aceite doméstico, así como con la red de contenedores y tiendas colaboradoras para recoger la ropa de segunda mano. En este punto, el nuevo Parc d'Economia Circular "reforzará esta línea de ciudad sostenible donde el mejor residuo es aquel que no se genera", sostiene el gobierno municipal.

En cuanto a los puntos verdes, la principal novedad consiste en la creación de tres de ellos en los barrios de Cerdanyola, Rocafonda y el Pla d'en Boet-Eixample. Además, el nuevo contrato contempla el despliegue de un nuevo sistema que estará formado por un punto limpio fijo y principal, situado en la calle Galicia, en el barrio de La Llàntia. Dos furgonetas harán las veces de puntos verdes móviles itinerantes, con un calendario y horario marcado para recorrer toda la ciudad.