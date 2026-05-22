La marca catalana de moda Batech estrena tienda insignia en el Eixample de Barcelona

Las marcas de moda dominan el panorama comercial de los principales ejes de compras de Barcelona, con continuos relevos para quienes buscan las mejores ubicaciones. Pero en un contexto cada vez más globalizado y de producción masiva de rápido consumo, aún hay firmas de enfoque local y próximo, como la barcelonesa Batech, creada en 2012 y con producción íntegra en Catalunya, que este sábado estrenará oficialmente su nueva tienda insignia en la ciudad. Trasladan su único comercio físico de la calle de Provença a un nuevo emplazamiento en pleno Eixample, en Còrsega 305, junto a Rambla Catalunya.

Desde sus orígenes, en Castellar del Vallès, apuntaron a un diseño contemporáneo, tecnología textil y producción en el territorio. Querían aportar personalidad a la moda masculina de sello independiente sin perder de vista la proximidad, ante la tendencia generalizada a la deslocalización. En 2017 abrieron 'showroom' en la capital catalana. Y el desarrollo de empresa ha ido en paralelo con la venta online y con puntos de venta, como el que tenían hasta ahora en Barcelona, además de dos en Manresa, dos en Terrassa, uno en Reus y otro en Vilanova i la Geltrú.

Con esa filosofía, las prendas se diseñan en la provincia de Barcelona y se confeccionan en talleres locales, "garantizando la trazabilidad y el control del proceso productivo", relatan fuentes de la compañía catalana.

Tras la buena acogida de su tienda física en la capital catalana, el progresivo éxito les ha llevado a una mudanza a un mejor espacio, muy cerca también de la Diagonal. Cuentan que la nueva 'flagship' ha sido "concebida como una extensión física del universo Batech". Ubicada en una de las zonas comerciales con mayor proyección del Eixample, Con 130 metros cuadrados, creen que les permitirá reforzar su posicionamiento y "ofrecer una experiencia más inmersiva".

“Durante mucho tiempo parecía imposible construir una marca competitiva fabricando aquí", señala Lluís Latorre, socio de la firma. Pero siempre creyeron que la proximidad y el control del producto "acabarían siendo parte del valor real de la marca”.

Venta y actividades

Estéticamente, el espacio integra arquitectura minimalista, materiales naturales y atención al detalle en la experiencia del cliente. Según el socio Santi Simón, el nuevo local representa mejor a la firma y su forma de entender el producto.

El traslado ha sido asesorado por la consultora inmobiliaria catalana Laborde Marcet, especializada en la gestión de patrimonio de family offices y empresas. Clara Matías, su directora de Retail High Street, mantiene que Batech simboliza el tipo de operador que "está transformando el retail en Barcelona, marcas con una identidad muy definida, con relato propio y capaces de generar comunidad alrededor de sus valores”.

Por ello, las marcas locales eligen espacios que les permitan conectar con un consumidor que "prioriza autenticidad, sostenibilidad y producción responsable", opina la experta.

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Para ir más allá de la venta, la nueva tienda insignia impulsará el proyecto Gent Batech, con un ciclo de conversaciones con perfiles relevantes de la comunicación, la cultura, el emprendimiento y la creatividad catalana, avanzan.