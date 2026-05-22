El mapa que te dice si hay sol o sombra en las terrazas de Barcelona

Encontrar una terraza con sol en invierno o refugiarse en la sombra durante los días de más calor en Barcelona ya no depende únicamente de la suerte. Un desarrollador barcelonés ha creado un mapa web predictivo que permite consultar con antelación y con precisión las condiciones lumínicas reales de calles, aceras y espacios exteriores de la ciudad.

La herramienta llega además en un momento especialmente oportuno, con previsión de una notable subida de las temperaturas en Barcelona durante la próxima semana. El sistema permite saber exactamente qué zonas estarán al sol y cuáles quedarán cubiertas por la sombra a cualquier hora del día.

El proyecto combina distintas tecnologías avanzadas de mapeo cartográfico. La plataforma utiliza el software de navegación Mapbox junto con la base de datos colaborativa OpenStreetMap y datos sobre las alturas de los edificios de Barcelona. Gracias a ello, el usuario puede introducir una fecha y una hora concretas y el sistema calcula al momento si dará o no el sol. El mapa marca en color verde las zonas con sombra y en amarillo las zonas donde da el sol.

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El creador de la herramienta es el desarrollador Josep Moragas, que ha compartido el mapa 'Terrasses Barcelona' en su perfil de X. "Empieza la época dorada de las terrazas y he hecho una herramienta básica para los próximos meses: un mapa para saber en qué terrazas hay sol o sombra en Barcelona". Rápidamente, numerosos usuarios y medios de comunicación han compartido esta útil herramienta.