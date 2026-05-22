Al menos un herido en un tiroteo en Sabadell

Al menos una persona ha resultado herida como consecuencia de un tiroteo registrado en la calle de Joan Balart, en el barrio de Can Puiggener, en Sabadell, la noche de este jueves. La víctima ha sido trasladada al Hospital Parc Taulí por las heridas causadas por varios impactos de bala en una pierna, pero está fuera de peligro.

La vigilancia policial se ha extremado en torno al centro sanitario tras este incidente para evitar una escalada de tensión, después de que varias personas se hayan concentrado en las puertas de Urgencias, según informa 'Diari de Sabadell'. Las primeras hipótesis policiales apuntan a una disputa entre dos clanes familiares.

Los responsables de los disparos han conseguido huir en una furgoneta de color azul, y los Mossos tratan de localizarlo. Varias llamadas de ciudadanos de la zona han alertado de la situacion a los Mossos d'Esquadra y la Policía Municipal, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos, además del SEM, que ha trasladado al herido.

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El suceso se ha producido pocas horas después de otro tiroteo ante un bar de la avenida siglo XXI de Viladecans. No se registraron heridos y tras el tiroteo los pistoleros escaparon en un coche blanco. Las primras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas.