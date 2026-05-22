Obras en marcha
Vídeo | Así será por dentro el 'Hall Zero' de la Fira, el pabellón gigante que consolidará Barcelona como capital de los macrocongresos
Su inauguración está prevista para el 2027 y ampliará la capacidad expositiva del recinto hasta los 300.000 metros cuadrados
Barcelona alcanza el tercer puesto mundial en número de congresos y Madrid baja al 13º
FOTOGALERÍA | Las obras del nuevo 'Hall Zero' de Fira de Barcelona en L'Hospitalet
Fira de Barcelona ha difundido un vídeo con imágenes virtuales en el que por primera vez se puede ver cómo será el futuro ‘Hall Zero’, el gran pabellón que se está construyendo en el recinto de la Gran Via, en L’Hospitalet de Llobregat. Es la pieza central de la ampliación de la Fira y una infraestructura con la que se quiere reforzar el peso internacional de Barcelona en el mapa de los grandes congresos.
El objetivo de esta nueva construcción es ganar espacio para eventos que ya son gigantescos, como el Mobile World Congress (MWC) o la feria tecnológica Integrated Systems Europe (ISE), que se prevé que en 2028 ya puedan ocupar este nuevo edificio con todo su potencial.
El vídeo, más allá del efecto visual, deja ver un complejo de gran escala, con 40.000 metros cuadrados más de superficie expositiva, lo que permitirá a la Fira pasar de los 260.000 actuales a unos 300.000 metros cuadrados en total. En conjunto, el edificio tendrá 135.000 metros cuadrados de superficie útil. Para hacerse una idea, en su interior cabría todo el Palau Sant Jordi. El presupuesto total asciende a 365 millones de euros, entre obra, terrenos y urbanización.
Un pabellón "puntero en Europa"
Detrás del diseño están Fermín Vázquez (b720) y el arquitecto japonés Toyo Ito, dos nombres que ya habían trabajado juntos en Barcelona en las Torres Porta Fira. En una entrevista anterior con este diario, Vázquez explicaba que la colaboración con Ito buscaba dar continuidad a aquel trabajo previo y levantar un pabellón “puntero en Europa”. También hablaba de una integración “suave” en la ciudad, sin romper el tejido urbano de L’Hospitalet.
El edificio contará con un gran vestíbulo vertical, una nave principal de dos plantas para exposiciones y una torre de oficinas de 12 alturas que compartirán la Fira y la Generalitat.
En la planta baja se ubicará el gran hall principal, junto a los accesos de la torre. También habrá un espacio expositivo con sus propios servicios.
La primera planta conectará con el resto del recinto a través de una pasarela roja, la llamada 'central axis', pensada como eje de unión entre pabellones. En ese nivel se situarán espacios orientados a reuniones de alto nivel.
La segunda planta estará dedicada a congresos, con auditorios de distintos tamaños. Y en la tercera se ubicará la sala principal, además de un gran espacio diáfano, sin columnas, pensado para conciertos, conferencias o incluso eventos deportivos. En la parte superior, el proyecto incluye una terraza ajardinada elevada.
Calendario de obras e inauguración
Las obras, según la previsión de la Fira, deberían terminar a finales de este 2026. Después llegará la fase administrativa, con la obtención de permisos, revisiones de Bombers y del Ayuntamiento de L’Hospitalet y, finalmente, el certificado de primera ocupación.
Si todo va según el calendario, el primer evento podría celebrarse en otoño de 2027, y ya en 2028 el edificio estaría plenamente integrado en el circuito de grandes ferias internacionales, con el MWC y el ISE como grandes citas.
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