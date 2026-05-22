Infraestructura clave
El Gobierno pone en servicio 12 kilómetros de la B-25 en Sant Boi de Llobregat
Transportes pone en servicio casi dos kilómetros de la nueva autovía B-25 en Sant Boi de Llobregat
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España puso en servicio este jueves 11,9 kilómetros de nuevos viales de la autovía B-25 en Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), informa en un comunicado.
La actuación se enmarca en la prolongación de la autovía en el Baix Llobregat, entre la C-32 y la A-2, un proyecto que cuenta con un presupuesto total de 65,8 millones de euros y de la que ya se pusieron en servicio 1,95 kilómetros a finales de abril.
En concreto, esta apertura ha supuesto la habilitación de parte de las conexiones entre la B-25 y la C-31C, B-20 y C-32 en el municipio de Sant Boi de Llobregat, además de la construcción de una glorieta de acceso y mejora de los ramales de conexión con la C32-B en el Prat de Llobregat (Baix Llobregat).
La nueva configuración permite venir desde Barcelona por la B-20 y pasar a la B-25, llegar a la rotonda elíptica y conectar con Sant Boi Centre o Sant Boi Parellada. Viniendo también desde Barcelona por la B-20 se puede pasar a la C-31-C y desde ahí, seguir hasta la ‘rotonda del Viena’ o entrar en el sector del Centre Comercial Sant Boi.
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