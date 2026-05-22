Francesco Arezzo: “Barcelona ha sido muy generosa al acoger en 2027 la convención que el Rotary debía celebrar en Dubái"

Usted es presidente del Rotary Internacional, una aventura de un año.

El presidente del Rotary Internacional asume el cargo el 1 de julio cada año y lo abandona el 30 de junio del año siguiente, es decir, que yo seré presidente hasta el próximo 30 de junio. Es un año muy intenso, excepcional, de fuertes emociones, de grandes experiencias, y todo esto compensa el esfuerzo que requiere.

¿Cómo esta organizado el Rotary?

Es una entidad organizada con una gran capilaridad. Una asociación de clubes: tenemos cerca de 36.000 en 190 países. Cada club tiene su presidente, que lo es por un año. Unos 100 clubes forman un distrito, y cada distrito tiene un gobernador. Un grupo de distritos, entre 10 y 12 en función de las dimensiones, forman una zona, que tiene un director que lo es por un periodo de dos años. Los directores de todo el mundo forman el consejo central del Rotary Internacional y yo soy el presidente de ese consejo. En total, hay 34 zonas que tienen 17 directores, porque cada director representa a dos zonas.

¿Y la elección es democrática?

Es un sistema absolutamente democrático y transparente, ningún cargo se otorga desde arriba, todos por votación. El presidente es elegido por una comisión de 17 directores que ya no lo son. Exdirectores de zona.

Arezzo, en el Reial Cercle Artístic. / MANU MITRU / EPC

¿Cuántos socios tiene el Rotary?

1,2 millones en todo el mundo.

"El Rotary fue fundado en 1905 por Paul Harris en un Chicago en el que la vida era díficil y la mayor parte vivía en la pobreza. Quiso recrear la vida de provincias en las que la gente se conocía y se ayudaba"

¿Cómo empezó?

Fue fundada el 23 de febrero de 1905 en Chicago por un joven abogado que se llamaba Paul Harris. Él venía de una pequeña ciudad estadounidense (nació en Racine, Wisconsin y vivió desde los tres años en Wallingford, Vermont) y se encontró un Chicago en ese 1905 que era una ciudad donde la vida era difícil, en la que los negocios eran dominados por tiburones sin escrúpulos. Una gran parte de la población vivía en una pobreza extrema. Harris se propuso recrear el ambiente de provincia en el que la gente se conocía y se ayudaba, y con ese objetivo creó el primer club rotario, el Rotary Club Chicago, para ofrecer alivio y ayuda a la comunidad. Aunque hoy pueda suscitar una sonrisa, el primer proyecto del club fue construir servicios higiénicos públicos en una zona de Chicago en la que había un mercado, era una necesidad de la comunidad. Había solo 20 socios, pero ya pensaban en esos problemas que nadie solucionaba.

¿Por qué la palabra Rotary?

Viene de la cultura norteamericana: el primer emblema del Rotary era una rueda de carro de los que iban al oeste americano. Y porque las primeras reuniones se llevaban a cabo en casas de los socios por rotación, y de esa rueda que giraba viene el emblema posterior, una rueda dentada, que significa que cada uno de nosotros somos un pequeño engranaje de una máquina más grande.

¿Cómo se extendió la organización por el mundo?

Se expandió por localidades de EEUU y poco después a los países vecinos: primero en México y Canadá y luego en Cuba. Y a continuación, por todo el mundo. En Europa, el primer país que tuvo Rotary fue Londres. Hay cierta competencia entre Londres y Dublín por haber sido el primer club europeo pero parece que fue Londres. En la Europa continental, el primer club abrió en Madrid, fue fundado en 1920, y el tercero fue en Barcelona, en 1922. (En Catalunya hay ahora 67 clubes de los que 15 están en la capital catalana).

"Tenemos cerca de 36.000 clubes en 190 países. En tota, 1,2 millones de miembros. Ningún cargo se otorga desde arriba, todos por votación"

Desde fuera, mucha gente asocia al Rotary con millonarios que dedican parte de su fortuna a la beneficencia.

Seguramente en las primeras etapas se les veía como gente adinerada porque en 1920 o 1925, los que podían permitirse viajar a otro país para una convención, con el coste económico que suponía, formaban parte de la élite económica. Ahora viajar es más fácil y el Rotary está abierto a todas las categorías profesionales.

Usted tiene 72 años y es siciliano, de Ragusa. ¿A qué se dedica?

Trabajé hasta el pasado 30 de junio del año pasado (cuando accedió a la presidencia). Era, soy, ortodoncista, un dentista que se ocupa de la alineación dental. Mi hija trabaja en mi consulta, trabajamos juntos. ¡Quizá ahora cuando acabe mi año como presidente me dice que no me necesita más!

Entre los objetivos de actuación del Rotary figuran cuestiones muy variadas.

El objetivo del Rotary cuando fue fundado fue aliviar las necesidades de la gente que sufre. Gente que viva en tu comunidad, en la vecina, pero también en todo el mundo. Para nosotros, una comunidad del Congo no es extranjera, forma parte de nuestra familia. Somos una gran familia repartida por todo el mundo, vamos a resolver problemas allá dónde se den.

¿Y cómo ayuda un socio?

Ante todo, involucrándose. Trabajando para la comunidad. Un ejemplo personal: hace cinco años que en Ragusa el viernes por la tarde, con otros miembros, preparamos comida caliente para más de 100 personas. En cuanto a la comunidad que esta lejos, por ejemplo para un proyecto en Senegal, aporto ayuda económica. Tenemos la Fundación Rotary, que recoge entre 400 y 500 millones de euros todos los socios y los reparte donde son más necesarios. Me gusta subrayar que nuestro objetivo principal es lograr la paz en el mundo. No podemos lograrla paz entre dos países en guerra: no tenemos ejército ni embajadores. Pero podemos intervenir antes de la guerra para que sea más difícil que haya una, mejorando el ambiente, que es un paso hacia la paz. Creando una sociedad más justa. Al prevenir las enfermedades del mundo hacemos que la guerra sea más difícil.

"Nuestro objetivo principal es lograr la paz en el mundo. No tenemos ejército ni embajadores. Pero podemos intervenir antes de la guerra para que sea más difícil que haya una, mejorando el ambiente. Creando una sociedad más justa"

Este es un momento muy complicado al respecto.

Durísimo. Tenemos ocho centros por la paz en localidades de todo el mundo y cada año se licencia una treintena de jóvenes de cada uno de ellos, es decir, cerca de 250 en total, que hacen un master de prevención de la guerra con el fin de que trabajen en distintos países, sobre todo en organizaciones internacionales, como la ONU, Unicef, la Unesco. Enviamos a unos 8.000 estudiantes cada año a estudiar 12 meses en un país extranjero. Eso significa crear puentes de paz para las naciones. Una persona que ha vivido un año en Japón nunca lo verá como un país enemigo. Son pequeños pasos, pero sin duda es mejor hacer algo que no hacer nada.

Estamos aquí hablando porque el Rotary celebrará el año próximo en Barcelona su convención anual, y usted se reunió el pasado lunes con el alcalde, Jaume Collboni.

En 2027, la convención debía celebrarse en Dubái, pero la situación internacional es incierta, lo que hablábamos ahora, y no se podía confirmar como sede para el año que viene. Le pedimos al comité organizador de Barcelona y a la ciudad, donde la convención iba a celebrarse en 2029, anticiparla dos años. Encontramos una gran disponibilidad, Barcelona ha sido muy generosa al aceptar adelantar la convención que el Rotary y acoger la cita que se celebrará en 2027 aquí.

"Tenemos ocho centros por la paz y cada año se licencian 250 jóvenes que hacen un master de prevención de la guerra con el fin de que trabajen en distintos países, sobre todo en organizaciones internacionales, como la ONU, Unicef, la Unesco. Y enviamos a unos 8.000 estudiantes un año a un país extranjero. Una persona que ha vivido un año en Japón nunca lo verá como un país enemigo"

¿Cuánta gente vendrá?

Entre 20.000 y 25.000 personas. La convención dura cuatro días, pero mucha gente aprovecha para quedarse más. Calculamos que la convención dejará unos 70 millones de euros en Barcelona.

¿Dónde se hará?

En la Fira, en la Gran Via. Hemos visitado los pabellones. En otras zonas de Barcelona celebraremos algunas reuniones con donantes. Tenemos algunos muy generosos.

¿Personas y empresas?

Empresas también, pero sobre todo personas.

¿Cuánto hace que es miembro del Rotary y por qué ingresó?

Llevo 37 años como miembro y entré por un motivo un poco particular. Mi padre murió muy joven, con 45 años. Cuando volví a Ragusa tras estudiar en Padova, amigos de mi padre me dijeron que no habían tenido tiempo de entrarlo como socio, y que les gustaría que entrara yo. La verdad es que yo no conocía mucho el Rotary.

"No puede haber algo más distinto. La masonería favorece los intereses de las personas que la integran. Nosotros queremos servir por encima de todo interés personal. Trabajamos para la comunidad"

¿Porque es cierto que mucha gente no conoce qué es en realidad, no?

Probablemente es culpa nuestra, porque no nos hemos ocupado como sería debido de la comunicación. Siempre hemos pensado que es muy importante hacer, pero también lo es comunicar. Invito a la gente de Barcelona a ir un día a la convención para ver cuántas cosas hacemos en todo el mundo. Cuando lo ves, te enamoras del Rotary.

Mucha gente asocia el Rotary con la masonería.

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No puede haber algo más distinto. La masonería favorece los intereses de las personas que la integran. Nosotros queremos servir por encima de todo interés personal. Trabajamos para la comunidad.