El famoso camello del mercado alternativo de ropa y complementos en la calle Portaferrisa de Barcelona tendrá su propio documental

El cierre definitivo del mercadillo de Portaferrissa, conocido popularmente como 'El Camello', ha motivado a un grupo de jóvenes a trasladar la historia del mercado a la pantalla. A través de un documental enfocado en Artur Mijangos, creador de este símbolo barcelonés, los directores buscarán reconstruir su vida mientras siguen las pistas para encontrar esta representativa figura que da nombre al mercado.

En agosto de 202, como tantos otros negocios, este establecimiento cerró sus puertas como consecuencia del covid. Durante alrededor de medio siglo, el mercadillo de Portaferrissa había sido un lugar icónico en el barrio Gótico de Barcelona: sirvió como punto de encuentro cultural y de moda alternativa que se reconocía, sobre todo, por la figura de un camello en la entrada. Una vez cerrado, el animal desapareció y hasta ahora no se ha encontrado.

Entrada del Mercadillo de Portaferrissa en Barcelona. / Manu Mitru

"Petons al cul"

Los directores del citado documental son Joan Farrés y Victor Peña, que también son amigos de Artur; cuando lo conocieron, sintieron la necesidad de dejar constancia de su historia y de lo que representaba el mercado de Portaferrissa para los barceloneses. De esta forma, el documental, titulado 'Petons al cul', se basa en la reconstrucción de la vida d'Artur mientras intentan encontrar el emblema del mercado.

La producción tiene una duración de 90 minutos y arranca con el Artur de 17 años que abrió la tienda 'Blue Jeans' y posteriormente el mercado de Balmes; una época de éxito que contrasta con una más precaria, la de ahora, con 80 años. La ambición del proyecto es darle a Artur la esperanza de que puede cambiar un presente marcado por la soledad.

El hilo conductor de la trama será la búsqueda del icónico camello, que fue visto por última vez en el 2023, cuando unos vecinos lo intentaban bajar por el balcón de una casa en un edificio de Barcelona. Así, el documental recorre las diferentes etapas de la vida de Artur, amante del cine, la música y la moda, quien nunca dejó de emprender nuevos proyectos.

"Una Barcelona que hoy está desapareciendo"

El documental ofrece una propuesta original, no solo se basa en la historia de un mercado de Barcelona ni en el creador del mismo, sino que, a través del protagonista, explicarán los conflictos sociales y la realidad de Barcelona. Pretenden mostrar una parte de la ciudad que ya no existe e intentarán que los espectadores reflexionen sobre por qué en Barcelona ya no es posible tener un espacio como el Mercadillo de Portaferrissa.

La proximidad de los directores con Artur es lo que les ha motivado a llevar a cabo el proyecto, ya que "en él no solo vemos un personaje fascinante, sino una forma de ser con la que nos identificamos totalmente y que queremos reivindicar", según han explicado a través de una plataforma para recaudar dinero para financiar el documental. De esta forma, el título "Petons al cul" hace referencia a la frase con la que Artur suele despedirse y que resume el humor y la familiaridad de la obra.

Para Joan y Víctor, Artur representa una personalidad y un pensamiento contrario al perfil tradicional del "empresario exitoso". El documental busca valorar su figura, "la de una persona que ayudó a dar forma al carácter de una ciudad que hoy está desapareciendo, y que representa otra manera de entender la vida y el éxito".

La grabación del documental inició el pasado enero y duró hasta el pasado mes de abril. Ahora, se encuentra en una fase de posproducción y una vez estrenado -antes de que termine el año- está previsto que se presente a diferentes festivales.