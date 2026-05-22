Pisarello acusa a Collboni de "malgastar" 50 millones de euros en "atraer más turistas"

El grupo municipal de Barcelona en Comú ha criticado este viernes que el Ayuntamiento de Barcelona destine 50 millones de euros a la promoción turística en lugar de invertirlos en vivienda pública. Desde el paseo Marítimo de la Barceloneta, el alcaldable de la formación, Gerardo Pisarello, ha presentado un camión en el que se muestra un billete de 50 millones con la cara del alcalde, Jaume Collboni, y el mensaje: “El alcalde Collboni malgasta tu dinero para atraer más turistas”.

Pisarello ha lamentado que estos fondos no se destinen a vivienda social, mientras se impulsa un modelo de turismo extranjero que, según denuncia, contribuye al encarecimiento de los alquileres y a salarios “precarios”.

“Vemos con preocupación que el gobierno de la ciudad no está haciendo ninguna reflexión crítica sobre una masificación turística desmesurada que tiene un impacto muy duro sobre el Eixample, Ciutat Vella o Poblenou. Todo esto genera un encarecimiento de los precios del alquiler y salarios absolutamente precarios. Ante esto, la reacción del gobierno de Collboni es destinar 50 millones de euros al crecimiento de este modelo que no está funcionando”, ha señalado.

Por ello, el grupo municipal llevará al próximo pleno una propuesta para exigir que esos 50 millones de euros, “en lugar de destinarse a un modelo que debe ser cuestionado y regulado”, se dediquen a un tema básico de la ciudad como es la vivienda. Según han denunciado, el gobierno de Collboni ha reducido a la mitad la inversión en vivienda.

“Nosotros pedimos que estos 50 millones no se destinen a convertir Barcelona en un parque temático pensado solo para quienes consumen, visitan y pasan, sino para los vecinos que viven aquí, que necesitan construir vínculos y que no pueden hacerlo si no tienen cubiertas cuestiones básicas como la vivienda”.

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Desde Barcelona en Comú explican que estos 50 millones de euros salen de distintas partidas relacionadas con la promoción turística de la ciudad, como los ingresos de la tasa turística, las aportaciones al Consorci de Turisme y las campañas de publicidad en el exterior. Según fuentes del partido, a ello se suman también las inversiones destinadas a grandes eventos internacionales y deportivos durante el mandato, como la Ryder Cup, el Tour de France o la Fórmula 1, además de aportaciones extraordinarias vinculadas al sector turístico. En total, aseguran, todas estas partidas alcanzan una cifra cercana a los 50 millones de euros que denuncian.