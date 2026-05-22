Comienza el derribo de dos de los últimos pisos con aluminosis del barrio de Sant Roc en Badalona

El Institut Català del Sòl (Incasòl), ha empezado el derribo de los cuatro últimos bloques con riesgo de aluminosis del barrio de Sant Roc de Badalona. Las fincas 57 y 58 de la avenida Marquès de Mont-Roig ya han empezado a ir a tierra, con previsión que la obra, que tiene un presupuesto de 333.628 euros, acabe en septiembre.

Quedan dos otros bloques de este tramo final, los números 59 y 60, para los cuales se está licitando el escombro por 377.598 euros con previsión que empiece después del verano. Las familias que vivían en estas comunidades ya se reubicaron a mediados de 2024 a uno de los bloques nuevos del barrio. Con el derribo de las últimas fincas se completa un proyecto urbanístico iniciado en 1997.

Al detectar los riesgos del cemento aluminoso, en 1997 empezó un proceso de reforma del barrio, que se concretó diez años más tarde con la aprobación final de la modificación del Plan general metropolitano. Con la remodelación, también se planteó la apertura del barrio a la ciudad, eliminando el efecto barrera que producen los edificios paralelos a la avenida Marquès de Mont-Roig.

Con estas últimas obras, la remodelación del barrio de Sant Roc habrá supuesto la construcción de un total de 879 viviendas y una inversión de cerca de 100 millones de euros. El barrio nació para realojar en pisos públicos a una serie de familias afectadas por la construcción de la autopista, y por la riada de 1962. También se destinaron pisos a vecinos que estaban alojados en barracas.