Acuerdo presupuestario catalán
Collboni celebra que Barcelona recibirá 600 millones tras el acuerdo de Presupuestos de la Generalitat
El alcalde asegura que la inversión supondrá un impulso para la vivienda, educación, salud y transporte público en la ciudad
Illa y Collboni acuerdan invertir 415 millones en rehabilitar pisos en el distrito del Besòs i el Maresme
La Generalitat y Barcelona prevén construir cuatro residencias nuevas y destinar 17,5 millones para reformar escuelas
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado el acuerdo alcanzado por el Govern de Salvador Illa con ERC y los Comuns para los Presupuestos de la Generalitat de 2026, ya que "desbloquea" 600 millones de euros para la capital catalana y garantiza inversiones acordadas entre ambas administraciones.
En rueda de prensa este viernes, el alcalde ha destacado que el acuerdo "reafirma la prioridad" del gobierno municipal con garantizar el derecho a quedarse de los barceloneses, al asegurar inversiones en vivienda, educación, salud y transporte público, incluidos los compromisos plurianuales.
Asimismo, ha afirmado que "se rompe una tendencia iniciada hace 15 años de desinversión del Govern en Barcelona, devolviendo a los vecinos de la ciudad su título de ciudadanos de primera como el resto de catalanes, devolviéndoles las inversiones de carácter social que necesitan, según él.
Por otro lado, ha destacado que el acuerdo va "en coherencia con aquello que el ayuntamiento ha ido acordando con la Generalitat" en las diferentes comisiones bilaterales, la última de ellas celebrada hace unas semanas y centrada en la regeneración urbana del Besòs.
Finalmente, ha puesto en valor que los nuevos Presupuestos se consigan gracias a un "acuerdo progresista" centrado en priorizar la inversión en los diferentes servicios públicos, así como su capacidad de normalización institucional.
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