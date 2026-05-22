Fenómeno gastronómico
The Champions Burger se muda al RCDE Stadium con hamburguesas 'smash' y una nueva ruta de tartas de queso virales
El festival gastronómico cambia de ubicación y aterriza en Cornellà con nuevas smash burgers y una zona de cheesecakes
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El famoso festival gastronómico itinerante The Champions Burger cambia de escenario en su próxima parada cerca de Barcelona y aterriza en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat del 4 al 14 de junio. Tras su última edición en el Parc del Fòrum, que reunió a más de 180.000 visitantes, el evento se traslada ahora al Baix Llobregat con varias novedades, entre ellas la incorporación de The Champions Cheesecake, un espacio dedicado a las tartas de queso más virales del momento.
En esta edición participarán 19 restaurantes especializados en hamburguesas, cuatro de ellos de la provincia de Barcelona: El Surtidor, Ficus, La Tóxica y Gala Urban Food, que competirán representando el talento local.
En esta ocasión, la organización apuesta más por las 'smash burgers', que se elaboran presionando la carne sobre la plancha a alta temperatura para conseguir una capa exterior crujiente. Cada restaurante presentará una creación diseñada específicamente para esta ruta.
Como en anteriores ediciones, los asistentes podrán votar su hamburguesa favorita escaneando el código QR del ticket de compra y puntuando aspectos como el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación o la originalidad. Las tres propuestas mejor valoradas subirán al podio de Barcelona y la mejor hamburguesa local recibirá además una mención especial. Al finalizar la gira nacional, una única propuesta obtendrá el título de “Mejor smash burger”.
La gran novedad: The Champions Cheesecake
La otra gran incorporación de esta edición será The Champions Cheesecake, un nuevo espacio gastronómico centrado en las tartas de queso. Diez obradores y pastelerías de distintos puntos de España presentarán versiones propias de este cremoso postre, con recetas que juegan con diferentes tipos de queso y combinaciones poco habituales.
Desde Barcelona participará Jon Cake, muy famoso en la capital catalana por sus elaboraciones, entre ellas las tartas con chocolate belga. También estará Golossa Cakery, que llevará propuestas como su cheesecake inspirada en el Happy Hippo.
Entre los participantes también figuran La Crema del Queso, con versiones de frambuesa y mango tropical; La Cheesequería, que presentará opciones como la de queso Idiazabal con caramelo y cacahuete o la de pistacho; y TodoCheesecakes, que apostará por una mezcla de queso cremoso y beicon caramelizado.
La lista se completa con Ciriaco, que incorporará fartons valencianos en sus elaboraciones; Las Tartas de Julita, con sabores inspirados en productos de la infancia como Tostarica o Filipinos; y Gozo, especializado en tartas elaboradas con quesos italianos con denominación de origen.
Además, algunas de las marcas habituales de The Champions Burger también se sumarán a esta nueva ruta dulce. Nolito’s colaborará con el repostero Paco Alarcón para convertir su conocida hamburguesa “Diamante Azul” en una cheesecake, mientras que El Tarantín Chiflado ofrecerá porciones triangulares servidas en palo de helado y acompañadas de jeringas con cremas.
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