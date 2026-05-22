Barcelona, la Generalitat y el Estado se alían para destinar 433 millones al futuro polo científico de la Ciutadella

La creación de un polo científico y de innovación alrededor de la Ciutadella moviliza 433,4 millones de euros repartidos prácticamente a tercios entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España, que se marcan el objetivo de que los proyectos con los que el complejo se articula por ahora se culminen en 2030. La operación une a las tres administraciones con cuatro universidades (las de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra y Politècnica de Catalunya), y varios organismos científicos.

Este viernes han escenificado la alianza constituyendo la comisión encargada del futuro polo del campus de la Ciutadella del Coneixement, que agrupa proyectos científicos, divulgativos, culturales y patrimoniales alrededor del parque monumental. Bajo la misma denominación conviven el complejo científico anunciado en 2023 en el antiguo Mercat del Peix, la primera etapa de la amplia reforma del Zoo para reinterpretarlo como un espacio centrado en la conservación de especies, la rehabilitación ya en marcha de los edificios de la Ciutadella que se alzaron como templos del conocimiento en el siglo XIX y la largamente esperada Biblioteca del Estado.

Mapa del proyecto de la Ciutadella del Coneixement, en Barcelona

“Son millones que nos gusta invertir, porque van directos al estudio de la ciencia, a divulgarla y mejorar el planeta”, ha observado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha recalcado el “papel fundamental” de la innovación para la ciudad, Catalunya y España. El el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha apreciado que Barcelona “ha sabido entender que las grandes ciudades del siglo XXI no solo se construyen con infraestructuras, sino también con ciencia y cultura". "Es una estrategia profundamente inteligente”, ha alabado. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha completado definiendo el plan como una “apuesta de país”, mientras el secretario de estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, ha catalogado el complejo de "nodo europeo" de la investigación.

La traba de los presupuestos

La pieza que capta más inversión es el complejo de investigación que se asienta en los terrenos del desaparecido Mercat del Peix. Acapara 171,6 millones de euros de inversión, casi un 40% del presupuesto de todas las transformaciones en torno a la Ciutadella. Estará formado por tres edificios que sumarán 45.000 metros cuadrados y aspira a dar cobijo a unos 2.000 científicos, que han de trasladarse hacia finales de 2028, si el calendario no sufre más variaciones. Una parte de ellos se mudará de instalaciones de la Universitat de Barcelona, que quedarán libres para otros investigadores.

El proyecto del Mercat del Peix se presentó en 2023. Por entonces, se estimó que se pudiera inaugurar en 2026. No obstante, los pronósticos se han retrasado debido a la incapacidad de aprobar presupuestos en los últimos años en las instituciones encargadas de aportar la financiación, apuntan fuentes municipales.

Calendario y presupuesto del proyecto de la Ciutadella del Coneixement, en Barcelona

Las obras del Parque de Investigación Biomédica empezaron el mes pasado. Es el equipamiento más amplio del conjunto, con capacidad para 1.700 científicos de 70 países y al que se destinan 104 millones de euros. La construcción de los otros dos inmuebles del centro, el Instituto de Biología Evolutiva (con un coste de 18,3 millones) y el Ágora BCN para el Bienestar de la Sociedad (BASW, presupuestado en 21,3 millones) se espera que se inicie el próximo viernes.

Biblioteca del Estado

El polígono de innovación de la Ciutadella se coronará con la construcción de un centro de biociencias del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Completará el campus de la UPF, emplazado frente al parque, y el Estado prevé desembolsar 63 millones de euros para que concentre los equipos de biomedicina del CSIC en Catalunya, que agrupa a unos 300 científicos y 40 grupos de investigación. Se confía en que el edificio empiece a levantarse en diciembre de 2027 y esté listo en 2030.

El Gobierno central también asume la factura de 82 millones de la futura biblioteca del estado, con 600.000 volúmenes de fondo junto a la estación de França y que se planifica desde principios de siglo. “Se saldará una deuda”, ha reconocido Urtasun. Los primeros trabajos comenzaron en noviembre pasado y deben durar hasta finales de 2030.

Otro foco de la Ciutadella del Coneixement es la mutación del Zoo. El cambio de piel de un cambio que se concibe integral y que aún debe acabar de concretarse en buena medida está empezando con un gasto de 60 millones de euros, a cargo del ayuntamiento y la empresa municipal BSM. La primera fase ha arrancado al empezar a abrirse el futuro acceso de la calle Wellington que atravesará la instalación y el parque. La otra pata de ese anticipo del futuro zoológico es la construcción del Bioscope, el edificio dedicado a la divulgación de la conservación de especies. Se calcula que comience a edificarse el próximo noviembre y esté acabado en diciembre de 2030.

En paralelo, el consistorio está poniendo al día los edificios históricos de la Ciutadella, herencia de la conversión del viejo recinto militar en el parque que albergó la Exposición Universal de 1888 y centros consagrados a las ciencias naturales. "Honramos la memoria del legado científico que hemos recibido, poniéndolo a disposición de la ciudadanía y recuperando aquel esplendor para convertirlo en una de las nuevas centralidades de la Barcelona de 2035, que ya camina, se transforma y da resultados", ha ensalzado Collboni.

Noticias relacionadas

El castillo de los Tres Dragons, sede del museo de ciencias naturales, absorbe 45 millones. Incluyen ocho millones para reformar la fachada, en marcha desde hace algo más de un año y que concluirán en marzo de 2027. Con los otros 37 millones, se remodelará el interior, para lo que se está definiendo un plan. El Hivernacle ya se rehabilitó por 2,5 millones y se reservan 1,7 millones para que el Umbracle se acabe de acondicionar en 2027. A su vez, se prevén 7,65 millones para concluir la renovación del Centro Martorell de Exposiciones, iniciada en 2021 y que debe cerrarse con obras en una de las fachadas entre el próximo octubre y enero de 2027.