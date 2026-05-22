Del 22 al 24 de mayo
'Tardeos' en Badalona este fin de semana: horario, dónde se celebran y detalles
Dos fiestas en la plaza del President Tarradellas dinamizarán el fin de semana badalonés en el contexto de las Festes de Maig 2026
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Las Festes de Maig de Badalona 2026 se preparan para vivir uno de sus momentos más divertidos en un espacio que, a raíz de convertirse en la ubicación del 'superárbol' de Navidad de Albiol, va consolidándose como espacio cultural.
La Plaza del President Tarradellas, ubicada en el barrio del Gorg, se convertirá este viernes y sábado en el epicentro de los denominados 'Tardeos del Dimoni'. Esta iniciativa busca asentar un nuevo punto de encuentro temático dentro del programa festivo de la fiesta mayor badalonesa.
Viernes 22 de mayo: Ritmos urbanos con la 'Urban Party!'
El pistoletazo de salida a los tardeos de este año tendrá lugar este viernes 22 de mayo a partir de las 20:00 h. Bajo el nombre de BDN MUSIC SESSION: Urban Party!, la plaza del President Tarradellas vibrará con una propuesta diseñada específicamente para el público joven y los amantes de los sonidos contemporáneos.
La sesión estará liderada por DJ Cosmik, referente estatal en la escena urbana y la electrónica latina. Los asistentes podrán disfrutar de una mezcla explosiva de géneros que marcan tendencia:
- Reggaeton y Dembow para no dejar de bailar.
- Electrolatino y Latin Tech.
- Pinceladas de Afrobeat, Dance y Pop Urbano.
Más allá de la música, la organización ha preparado una experiencia inmersiva que incluye danza urbana, animación en directo, visuales impactantes y efectos especiales diseñados para crear una atmósfera de alta energía donde el público será el verdadero protagonista.
Sábado 23 de mayo: Nostalgia y baile con el 'Gran Tardeo de los 80'
Para quienes prefieren un viaje en el tiempo, el sábado 23 de mayo a partir de las 19:00 h regresa una de las propuestas que más sensación causó en su debut: el BDN MUSIC SESSION: ¡Vuelve el Gran Tardeo de los 80!.
Esta cita invita a todas las generaciones a revivir los himnos que definieron una década irrepetible. La plaza se llenará de nostalgia y ritmo con los grandes éxitos de iconos como Queen, Michael Jackson, Madonna, Boney M y Alaska. Como gran novedad de este 2026, el evento incluirá un homenaje especial a los 'hit's de ABBA, reforzado con nuevas coreografías, proyecciones renovadas en las pantallas y una puesta en escena mucho más festiva y ambiciosa.
Un fin de semana lleno de cultura en Badalona
Los tardeos son solo una parte de la intensa agenda de las Festes de Maig. Durante el mismo fin de semana, la ciudad ofrece actividades tradicionales y familiares que complementan la oferta musical:
- Sábado por la mañana: El Dia del Micaco en el Centro Cívico Torre Mena con juegos tradicionales, y el Badabatubèsties, un pasacalles infantil con dragones y percusión que recorrerá el centro hasta la Rambla.
- Sábado noche: La representación histórica del Ball Parlat dels Miquelets de Badalona en la Plaza de la Plana, este año en un formato apto para todos los públicos.
- Domingo 24: El espectáculo acrobático Baktana en el Parc de l’Escorxador y el 75º aniversario del Esbart Sant Jordi con "Maig en Dansa", que reunirá a tres generaciones de bailarines en la Plaza de la Plana.
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