Zona lastrada por narcopisos
Arden tres viviendas en Sabadell como venganza por un tiroteo que dejó un herido pocas horas antes
Tres incendios en un ajuste de cuentas obligan a los Mossos a incrementar la seguridad en el barrio de Can Puiggener
CONTEXTO | Al menos un herido en un tiroteo en Sabadell
Los Mossos d'Esquadra se han visto obligados a incrementar la seguridad en el barrio de Can Puiggener de Sabadell, donde un tiroteo dejó un herido durante la noche de este pasado jueves.
La razón por la que la policía catalana ha extremado vigilancia son tres incendios que se han producido en las calles sabadellenses pocas horas después de los tiros, que fuentes próximas al caso consultadas por EL PERIÓDICO atribuyen a una venganza entre clanes. El refuerzo policial se produce a cargo de las unidades BRIMO y ARRO de Mossos, que patrulla una zona lastrada por el surgimiento de narcopisos y el tráfico de marihuana.
Según ha avanzado el 'Diari de Sabadell', las viviendas incendiadas se ubican en el passeig de la Vinya, 14; en la calle de Joan Balart; y en la call de Amílcar Barca. Pese al aparatoso suceso, ninguna persona ha resultado herida.
El tiroteo que dio pie a los incendios se ha producido pocas horas después de otro tiroteo ante un bar de la avenida siglo XXI de Viladecans. No se registraron heridos y tras el tiroteo los pistoleros escaparon en un coche blanco. Las primras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas.
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