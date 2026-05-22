Una motorista resulta herida menos grave y un taxista grave en dos accidentes en la Via Augusta de Barcelona

Una motorista ha resultado herida menos grave este viernes hacia las 17.00 horas después de chocar con un turismo en la Via Augusta de Barcelona, lugar donde minutos antes un taxista había sido trasladado en estado grave tras desmayarse en un choque múltiple que ha implicado a cinco vehículos, según han explicado fuentes municipales a Europa Press.

Choque múltiple en la Via Augusta

El accidente con el taxista herido se ha producido en la confluencia de la Via Augusta con la ronda General Mitre y ha dejado otras tres personas heridas que también han sido trasladadas al hospital, aunque sin gravedad.

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El segundo siniestro se ha producido en la misma vía con la calle Vallmajor, donde la motorista también ha sido trasladada a un centro hospitalario, mientras que el conductor del turismo no ha sufrido daños.