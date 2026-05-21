Waka Sabadell desafía el cierre de hoy y sigue con su programación pese al riesgo de precinto municipal

La discoteca Waka Sabadell, situada en realidad en el término municipal de Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental, Barcelona), prevé mantener sesiones y espectáculos a partir de este fin de semana a pesar del nuevo plan de usos del consistorio, que le obliga a cerrar este viernes. El local es el último reducto de la que fue la antigua Zona Hermética, desaparecida por completo en el lado de Sabadell desde 2019 y que en los últimos años ha protagonizado varios episodios controvertidos.

Fuentes de la empresa han explicado a ACN que consideran que la licencia sigue plenamente vigente, por lo que no creen que deban cerrar. El Ayuntamiento, sin embargo, afirma que no habrá moratoria y que si abre a partir del viernes se levantará acta y se procederá al precinto del local, una vez completado el procedimiento administrativo.

A partir de una revisión del POUM (Plan de Ordenación Urbanística Municipal), en 2021 el consistorio impulsó una modificación del plan de usos que afecta a las zonas industriales y que prohíbe la presencia de salas de baile y discotecas. La Generalitat dio luz verde al plan especial, que estableció un periodo de cinco años para que los negocios afectados adaptaran su actividad, con fecha límite este jueves 21 de mayo.

La situación afecta a un total de siete locales, la mayoría ya reconvertidos hacia la restauración o la formación en danza. Según el consistorio, quien no lo ha hecho es Waka, que mantiene la actividad heredada de antiguos locales como Area o Global.

Así, según el Ayuntamiento, este jueves a medianoche Waka deberá cerrar definitivamente. “Si no lo hace, se levantará acta y se iniciará el procedimiento de advertencia y cierre”, explica la alcaldesa Elisabeth Oliveras. El precinto no sería inmediato, ya que el caso se analizará la próxima semana.

Oliveras señala que el local acumula un historial de incidentes con peleas, denuncias por agresiones sexuales y altercados con armas blancas. Además, la suciedad generada en el entorno obliga a activar cada domingo un dispositivo especial de limpieza.

El Ayuntamiento de Sant Quirze sostiene que ha habido múltiples notificaciones durante los cinco años de adaptación y que casi todos los locales han cumplido. También descarta nuevas modificaciones del plan de usos a corto plazo.

Mantenimiento de la actividad

La discoteca, sin embargo, mantiene su intención de seguir operando más allá del plazo. Ha programado para este viernes una sesión con Moncho Chavea, conocido como “el rey del reguetón gitano”. En junio prevé dos eventos más: el día 12 con el rapero Noriel y otro el 19 de junio con una fiesta de fin de clases, que ya se anuncia también en sus redes.

La empresa defiende que la licencia sigue vigente y que no existe una orden formal de cierre, sino solo una comunicación técnica del ayuntamiento. Aseguran que hay un conflicto jurídico abierto y que buscan diálogo con el consistorio, con una reunión prevista con la alcaldesa.

Última gran discoteca de la zona

El fin de la licencia supondría el cierre de la última gran discoteca de la zona, con capacidad para unas 3.000 personas. En Sabadell, desde octubre de 2024 se han concedido nuevas licencias a tres locales más pequeños, y bajo un estricto control, que son Drinkking, Maloa y Bliss. Con esto, la cocapital vallesana busca evitar que este polígono del Vallès vuelva a convertirse en la meca de la fiesta en Catalunya, como ocurrió durante la primera época de los 2000, cuando llegó a acumular más de una treintena de locales y cada fin de semana peregrinaban hasta allí miles de personas de todo el territorio en búsqueda de fiesta.

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Por su parte, la patronal del ocio nocturno Fecasarm considera negativa la eliminación de discotecas en Sant Quirze, alertando de un posible aumento del ocio ilegal y de desplazamientos de jóvenes a otros municipios.