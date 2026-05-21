La carrera por la Sindicatura de Barcelona arranca con 50 entidades apoyando a Bondia y tres a Calvet

David Bondia y Gemma Calvet ya tienen sus apoyos definidos en la carrera por liderar la Sindicatura de Greuges de Barcelona durante los próximos cinco años. Mientras el actual síndic reúne el respaldo de entidades como Pimec, la FAVB, el IEC, Dincat o Irídia, la jurista concurre con el apoyo del Ateneu Barcelonès, la Fundació Privada Mambré y el Projecte dels Noms-Hispanosida.

El Ayuntamiento de Barcelona validó este jueves ambas candidaturas, que competirán por dirigir la institución encargada de velar por los derechos de la ciudadanía en la capital catalana. El pleno del Consejo Municipal elegirá al nuevo síndic o síndica por mayoría de dos tercios, previsiblemente en septiembre, tras una fase de recogida de apoyos ciudadanos prevista del 1 al 30 de junio, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Candidatura de Bondia

La candidatura de Bondia cuenta con el respaldo de cerca de 50 federaciones y entidades que agrupan a más de 3.000 organizaciones de los ámbitos social, vecinal, cultural, educativo y de defensa de los derechos humanos.

El actual síndic, que asumió el cargo en 2021, ha asegurado que quiere consolidar un modelo de Sindicatura “más abierto, más cercano y más conectado con la realidad cotidiana de los barrios”, con el objetivo de dar un “nuevo salto adelante” ante desafíos como la vivienda, las desigualdades, el sinhogarismo o el uso de la inteligencia artificial al servicio de los derechos ciudadanos.

Candidatura de Calvet

Por su parte, Calvet acumula más de 30 años de experiencia en el ámbito de los derechos fundamentales, políticas sociales y buen gobierno. Además, fue directora de la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona y diputada y presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el Parlament de Catalunya. Por ahora cuenta conel soporte de tres entidades de la ciudad: el Ateneu Barcelonès, la Fundació Privada Mambré y el Projecte dels Noms-Hispanosida.

La recogida de apoyos se efectuará a través de la plataforma Decidim.Barcelona y estará abierta a cualquier persona empadronada en la ciudad mayor de 16 años, con puntos de atención presencial en cada distrito para quienes necesiten acompañamiento.

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Tras la fase de participación, los equipos técnicos municipales elaborarán un informe que se compartirá con los grupos municipales, con un nombramiento formal previsto para noviembre.