Ensayo inédito de reparto de paquetería: una línea de bus interurbano aprovecha el maletero vacío para mercancias

El maletero vacío del bus interurbano podría ser una de las soluciones, tal y como ya se está ensayando, para descongestionar las ciudades ante el auge del reparto de mercancías. Los municipios buscan respuestas al crecimiento imparable de la distribución urbana, empujada por el comercio electrónico, pero también por el abastecimiento cotidiano de supermercados, farmacias, hostelería e industria.

El problema irá a más y obliga a cambiar de forma urgente el actual modelo que multiplica las operaciones de carga y descarga. Una de las medidas que se está probando sobre el terreno es aprovechar para la distribución la red de bus interurbano, que se despliega por todo el territorio.

Reparto local en bicicleta

La empresa de autobuses Sagalés participa en un proyecto piloto en el corredor Mataró-Granollers-Sabadell, que cubre con la línea e13, con idea de extenderlo a otras conexiones. El objetivo es prescindir de furgonetas sin añadir nuevos vehículos a la carretera: “No incorporamos ningún transporte nuevo, y el bus cada día realiza su trayecto habitual con el maletero vacío”, explica la coordinadora operativa de Som Ecologística, Zoï Geeraert. Los conductores cargan la mercancía y la depositan en espacios de almacenamiento (nanohubs) situados en las estaciones de autobús. Desde allí, una empresa local reparte los paquetes en bicicleta en el último kilómetro.

Sant Cugat y Mollet

La iniciativa se ha presentado este jueves en la Jornada Catalana de la Mobilitat de la Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) en Vilanova i la Geltrú, que ha reunido a municipios, sector privado y administraciones para encontrar soluciones.

La iniciativa de Sagalés se lleva a cabo también con la participación de la empresa suiza OVO Logistics, que propone la instalación de estos espacios de almacenamiento en las poblaciones desde los que concentrar las mercancías y distribuirlas con la participación de empresas de reparto locales y sostenibles en cada municipio.

Sant Cugat y Mollet también están ensayando estas iniciativas de reparto integrado y local. En Sant Cugat, el piloto busca mejorar la eficiencia de la ciclologística en zonas donde hay mucha dispersión entre el hub y los puntos de entrega. En Mollet, el ensayo sitúa el nanohub fuera del centro urbano y ubica allí mismo las bicicletas de carga, con la idea de escalar el modelo a otras poblaciones.

Solución mixta

El debate parte de un diagnóstico compartido: la logística es imprescindible, pero su crecimiento desordenado amenaza con colapsar las ciudades. En los pequeños municipios también es necesaria, pero entregar un paquete puede costar entre un 30% y un 60% más. La solución, según los expertos, debe ser distinta en cada caso. La directora de Operaciones Corporativas en Grup Giró, Carme Javierre, ha pedido a los ayuntamientos que hablen con los operadores logísticos: “Tienen los datos y propuestas de cómo mejorarlo”. A su juicio, la logística debe dejar de tratarse como un elemento externo y pasar a formar parte del modelo de ciudad de los próximos años.

Para el director general de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Manuel Valdés, la distribución urbana de mercancías debe trabajarse desde una dimensión metropolitana. Valdés ha reclamado “un cambio radical respecto a lo que está pasando ahora”. La ATM ha presentado una nueva herramienta que pronto pondrá a disposición de los municipios para planificar mejor la distribución, apoyándose en todo tipo de datos sobre todos los operadores y su actividad.

También el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet, ha considerado que la gestión actual en los municipios “corresponde al siglo pasado” y no se adecua a la realidad. Como propuestas, ha defendido la elaboración de planes de logística urbana sostenible, la creación de empresas de movilidad municipales y de microhubs con la participación de empresas locales del tercer sector.