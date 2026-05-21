Recuperan nueve toneladas de materiales del MWC para entidades sociales de Barcelona y L'Hospitalet

La iniciativa 'Donation Room' ha permitido recuperar nueve toneladas de material del Mobile World Congress (MWC) para entidades sociales de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat. Se trata de un proyecto impulsado por ambos ayuntamientos, la GSMA, el Consorcio de Turismo de Barcelona, la Fundación Formación y Trabajo y Fira de Barcelona, que permite que los materiales utilizados durante el Mobile tengan una segunda vida.

En concreto, se han recuperado más de 4.000 unidades de material y se ha evitado la emisión de 8.873 kilos de CO2. En esta edición, se han recogido 113 tipologías de materiales, incluyendo mobiliario como mesas, sillas y armarios, así como paneles reutilizables con un valor estimado de 38.019,68 euros.

El material recuperado se distribuirá entre 35 entidades beneficiarias: 15 de Barcelona y 20 de Hospitalet. Estas entidades le destinarán a proyectos sociales, culturales, comunitarios o de atención a personas usuarias de sus servicios.

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La 'Donation Room' funciona desde el año 2016 y ofrece a los expositores del MWC Barcelona un circuito para dar los materiales que ya no necesitan una vez finalizado el evento. Cada vez hay más empresas que optan por reutilizar materiales, alquilar elementos para los stands o realizar montajes más ligeros y digitales. De hecho, un 80% de los expositores identificados como posibles donantes trabajan ya con modelos de reutilización o alquiler.