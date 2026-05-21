Salud pública
Precintado un establecimiento de Santa Coloma por infringir las normas básicas de higiene y conservación de alimentos
La Policía Local detectó carne en mal estado en el local este martes y al día siguiente se produjo el precinto
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El Ayuntamiento de Santa Coloma precintó este miércoles un establecimiento de la calle Doctor Pagès por poner en riesgo la salud pública al vender carne en condiciones de insalubridad, confirman a EL PERIÓDICO fuentes municipales. Todo empezó un día atrás, el martes 19, mientras agentes de la Policía Local llevaban a cabo sus habituales tareas de inspección y control para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales.
Tras detectar que un local no cumplía los horarios establecidos para la recogida de residuos y tramitar la denuncia, los agentes detectaron que de otro establecimiento emanaba "un fuerte olor a carne en descomposición", según explica la Policía Local en un comunicado.
Cuando se acercaron, confirmaron una notable presencia de moscas en el interior del comercio. Por ello, ordenaron "la retirada inmediata de toda la carne en mal estado, sin etiquetar y con riesgo de contaminación cruzada". Asimismo, la policía levantó un acta por posibles infracciones relacionadas con la salud pública.
Así, a raíz del expediente abierto, el área de salud pública del Ayuntamiento colomense ordenó una segunda intervención en el lugar. Fuentes municipales explican que en esta intervención se comprobó que una parte de la carne estaba en mal estado, y que otra parte estaba o bien sin etiquetar, o no se pudo comprobar la procedencia de la misma, o si se había mantenido o no la cadena de frío.
De esta manera, se ordenó tirar a la basura estos productos, así como obligar a los responsables del local a una limpieza exhaustiva del mismo. La policía local precintó el establecimiento mientras se llevaba a cabo el proceso de adecuación del mismo. Por el momento, el comercio sigue cerrado.
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