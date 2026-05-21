L’Hospitalet da un nuevo paso para construir la nueva comisaría de la Guàrdia Urbana

La Junta de Gobierno Local de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha aprobado el inicio del concurso de ideas para diseñar la futura nueva comisaría de la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet. Con este acuerdo, el gobierno municipal sigue avanzando en uno de los proyectos estratégicos para modernizar los servicios de seguridad de la ciudad. La nueva comisaría estará situada en la avenida de Pau Casals, a la altura de la avinguda del Carrilet, y tendrá una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados construidos.

En un comunicado, el consistorio señala que este paso permite poner en marcha el proceso para escoger al equipo profesional que redactará el proyecto de la nueva comisaría. "El concurso se hará en dos fases y permitirá seleccionar la mejor propuesta arquitectónica para el futuro edificio policial. Un jurado especializado valorará aspectos como la calidad del proyecto, la funcionalidad de los espacios, la innovación, la sostenibilidad y la capacidad de adaptación a las necesidades operativas de los cuerpos policiales", dice el ayuntamiento. La actual comisaría del carrer del Migdia se ha quedado pequeña y presenta limitaciones importantes tanto para el trabajo policial como para la atención a la ciudadanía. Los informes técnicos municipales señalan que las instalaciones actuales no permiten crecer ni adaptarse adecuadamente a los nuevos retos de seguridad urbana.

La futura comisaría se plantea como "un edificio moderno y tecnológicamente avanzado, con espacios más funcionales, una mejor organización de los accesos y unas condiciones más adecuadas tanto para los agentes como para los vecinos y vecinas que tengan que realizar trámites o denuncias". El equipamiento será un espacio compartido con la Policía Nacional para reforzar la coordinación policial en la ciudad.

El alcalde de L’Hospitalet, David Quirós, ha destacado que “con la aprobación del concurso de ideas damos un nuevo paso para cumplir el compromiso adquirido con la ciudadanía y con la Guàrdia Urbana. La nueva comisaría sigue avanzando con pasos firmes para que L’Hospitalet disponga de un equipamiento policial moderno, eficiente y preparado para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la ciudad”.

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La futura comisaría será una de las inversiones más importantes de los próximos años en materia de seguridad y modernización de equipamientos públicos en L’Hospitalet. Con esta aprobación, el Ayuntamiento sigue desplegando su hoja de ruta para reforzar la seguridad, modernizar los servicios públicos e impulsar nuevos equipamientos para dar respuesta al crecimiento y a las necesidades de la ciudad.