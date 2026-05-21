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Pillado con una bolsa llena de objetos robados al intentar colarlos en una tienda de segunda mano en Barcelona

Los agentes arrestaron al hombre y recuperaron cascos, herramientas y otros efectos sustraídos de unas obras y de un vehículo cercano

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Detención practicada por la Guardia Urbana de Barcelona / Guardia Urbana de Barcelona

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Agentes de paisano de la Guardia Urbana de Barcelona detuvieron este miércoles a un hombre tras sorprenderlo con objetos robados cuando entraba en una tienda de segunda mano.

Los hechos se produjeron en el Distrito de Gràcia, en la puerta de una tienda de segunda mano, donde la patrulla de la Guardia Urbana vio que el individuo llevaba una bolsa muy grande. Al inspeccionar su contenido, los agentes encontraron cuatro cascos de motocicleta y diversas herramientas. Poco después, las comprobaciones permitieron confirmar que las herramientas acababan de ser robadas de una obra cercana.

Durante el cacheo, los agentes también le intervinieron un punzón metálico, de los utilizados habitualmente para romper cristales. Además, el hombre llevaba una cartera y un teléfono móvil que no eran suyos y que, según se pudo verificar, habían sido robados del interior de un vehículo que estaba aparcado cerca.

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Por ello, el hombre fue detenido y los objetos recuperados han sido devueltos a sus propietarios, han informado fuentes policiales.

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