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Detenidos dos ladrones reincidentes tras robar la maleta a unos turistas en Barcelona

Los delincuentes actuaron mientras las víctimas descargaban el equipaje de un taxi frente a un hotel

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Detención practicada por la Guardia Urbana de Barcelona

Detención practicada por la Guardia Urbana de Barcelona / Guardias Urbana

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Barcelona
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La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido este miércoles a dos hombres acusados de robar la maleta de unos turistas mientras descargaban el equipaje de un taxi frente a un hotel del barrio del Raval.

Según ha informado la policía municipal, los dos individuos actuaban de forma coordinada y aprovecharon un momento de distracción de las víctimas para sustraer una de las maletas cuando acababan de llegar al hotel.

La rápida intervención de los agentes permitió localizar y recuperar el equipaje poco después del robo. En el interior de la maleta había efectos personales valorados en cerca de 1.500 euros, que pudieron ser devueltos a sus propietarios.

Los dos detenidos son reincidentes en delitos contra el patrimonio, según ha detallado la Guardia Urbana.

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El suceso vuelve a poner el foco en los robos a turistas en zonas céntricas de Barcelona, especialmente en puntos con gran afluencia de visitantes como el Raval, donde los ladrones suelen actuar aprovechando descuidos durante las llegadas y salidas de hoteles o transportes.

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