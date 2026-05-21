En el Raval
Detenidos dos ladrones reincidentes tras robar la maleta a unos turistas en Barcelona
Los delincuentes actuaron mientras las víctimas descargaban el equipaje de un taxi frente a un hotel
Barcelona, una de las ciudades favoritas para las 'paranzas', los ladrones napolitanos de relojes de lujo
La mitad de los robos violentos de L'Hospitalet de Llobregat se cometen en patinete y hay ladrones de entre 11 y 13 años
La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido este miércoles a dos hombres acusados de robar la maleta de unos turistas mientras descargaban el equipaje de un taxi frente a un hotel del barrio del Raval.
Según ha informado la policía municipal, los dos individuos actuaban de forma coordinada y aprovecharon un momento de distracción de las víctimas para sustraer una de las maletas cuando acababan de llegar al hotel.
La rápida intervención de los agentes permitió localizar y recuperar el equipaje poco después del robo. En el interior de la maleta había efectos personales valorados en cerca de 1.500 euros, que pudieron ser devueltos a sus propietarios.
Los dos detenidos son reincidentes en delitos contra el patrimonio, según ha detallado la Guardia Urbana.
El suceso vuelve a poner el foco en los robos a turistas en zonas céntricas de Barcelona, especialmente en puntos con gran afluencia de visitantes como el Raval, donde los ladrones suelen actuar aprovechando descuidos durante las llegadas y salidas de hoteles o transportes.
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