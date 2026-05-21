Desmantelado un cultivo de marihuana y detenidas cinco personas por tráfico de drogas en el mismo día en Martorell

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Martorell llevaron a cabo sendas operaciones el pasado 12 de mayo en la ciudad del Baix Llobregat, que finalizaron con cinco detenidos por delitos contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas, un cultivo y un centro de distribución de marihuana desmantelado y kilos de droga requisada.

En primer lugar, un gran operativo antidroga de los Mossos d'Esquadra finalizó con cuatro personas detenidas de la misma familia, dos hombres, de 57 y 23 años, y dos mujeres, de 50 y 26 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y un delito de defraudación de fluido eléctrico. La actuación permitió el desmantelamiento de un punto logístico donde "no solo se cultivaba la droga, sino que servía como centro de suministro para terceros", explican los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

La investigación tiene su origen el pasado 31 de marzo, cuando los investigadores detectaron dos vehículos que se desplazaban de forma coordinada desde el casco urbano de Martorell hacia un barrio de la población. Los agentes realizaron un seguimiento discreto y observaron como los ocupantes entraban en un domicilio y, poco después, uno de ellos salía con dos bolsas de basura que cargó al segundo vehículo.

Los investigadores iniciaron un seguimiento de este vehículo, que acabaron parando y registrando. En su interior encontraron más de 10 kilogramos de cogollos de marihuana. Los Mossos destacan que, en los últimos años, se han realizado varias intervenciones policiales con intervención de sustancias en la zona, a pesar de que hasta ahora no se había podido determinar el punto exacto de origen de la droga.

Bolsas llenas de cogollos de marihuana requisadas durante el operativo de los Mossos d'Esquadra en Martorell / MOSSOS D'ESQUADRA

Ante las sospechas que la casa fuera un centro de producción, se requirió intervención aérea. Mediante el uso de drones, los agentes observaron en la finca una construcción con elementos propios de una plantación interior de marihuana. Con estas pruebas, el Juzgado de Instrucción competente autorizó la entrada y registro al domicilio, donde los agentes han localizado 600 plantas de marihuana distribuidas en dos salas de cultivo intensivo y 14 kilogramos de cogollos de marihuana preparados para su distribución.

Durante el dispositivo, técnicos de la compañía eléctrica han confirmado que la vivienda estaba conectada de forma ilegal a la red general. A causa del alto riesgo de incendio y la sobrecarga que generaban estos cultivos, se ha cortado el suministro fraudulento tanto en la casa investigada como en cinco domicilios más de la misma calle que se encontraban en la misma situación irregular. Los cuatro detenidos, acusados de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, pasaron a disposición judicial ante el Juzgado en funciones de guardia de Martorell.

Detectado por un perro

El quinto de los detenidos, de 32 años, fue descubierto gracias a la labor de un perro de la unidad canina de la policía local, que le marcó mientras paseaba por la calle. Ante este hecho, los policías le cachearon y encontraron que llevaba consigo sustancias estupefacientes y 200 euros en efectivo. El individuo manifestó que la droga era para consumo propio y no pudo facilitar documentación a la policía, que se prestaba a denunciarlo administrativamente por tenencia de droga. Los agentes le trasladaron a la comisaría para poder identificarlo, pero "el procedimiento dio resultado negativo", explica la policía catalana en un comunicado.

Drogas y dinero en efectivo requisado al detenido por tráfico de drogas en Martorell / MOSSOS D'ESQUADRA

Cuando el hombre manifestó que tenía su pasaporte en su domicilio, los agentes le acompañaron hasta él: "El propietario del piso autorizó el acceso de los agentes a las zonas comunes" de la vivienda. Fue entonces cuando la policía local observó, desde la puerta de la habitación, que "en el interior de esta y sobre una mesita, había una sustancia en forma de roca que, por sus características, podría corresponderse con cocaína, así como una báscula de precisión". Tras esta observación, el hombre salió de su habitación para entregar el pasaporte y la policía local lo detuvo y le trasladó a la comisaría de los Mossos d'Esquadra en la ciudad.

La habitación quedó cerrada con un candado y se dispuso un servicio de custodia del inmueble durante la noche, coordinado entre la Policía Local y Mossos d'Esquadra. El miércoles 13 de mayo, el detenido, en presencia de su letrado, autorizó voluntariamente la entrada y registro de su cuarto. Se intervinieron 1.332 gramos de hachís, 86,70 gramos de cocaína y 17.045 euros en efectivo, además de diferentes enseres y herramientas para la preparación y dosificación de la sustancia estupefaciente en pequeñas dosis. El arrestado pasó a disposición judicial.