Cornellà y Cerdanyola acogen un proyecto piloto para impulsar "bosques urbanos de crecimiento rápido"

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ante la amenaza del cambio climático, ha empezado a impulsar la creación de "pequeños bosques urbanos de crecimiento rápido", una solución innovadora y basada en la naturaleza. Estos bosques, que se instalarán primero en Cornellà de Llobregat y Cerdanyola del Vallès, se basan en el método desarrollado por el botánico japonés Akira Miyawaki en los años setenta, explica el AMB en un comunicado. "Se trata de una técnica de restauración ecológica que permite crear ecosistemas densos y biodiversos con un crecimiento hasta diez veces más rápido que el de un bosque convencional", asevera la administración metropolitana.

En los últimos años, este modelo se ha extendido con éxito en diversas ciudades europeas, especialmente en países del centro y el norte de Europa. No obstante, su aplicación en regiones mediterráneas todavía es incipiente debido a factores como la sequía, las olas de calor o la calidad de los suelos urbanos. Para comprobar la eficacia del modelo en el clima mediterráneo, el AMB está desarrollando dos proyectos piloto en municipios metropolitanos, que permitirán ajustar aspectos clave como la selección de especies, la densidad de plantación o las necesidades de mantenimiento. El objetivo es que sirvan como modelo para luego escalarlo a otros municipios del área metropolitana.

Uno de los proyectos se lleva a cabo en la avenida de los Alps de Cornellà, donde se creará un pequeño bosque urbano en un talud de 250 metros cuadrados. La actuación, diseñada por el estudio MataAlta, combina la restauración ecológica intensiva con la mejora paisajística y bioclimática, con el objetivo de generar un espacio verde de alta funcionalidad ambiental y bajo mantenimiento. El segundo proyecto piloto se ubicará en el parque del Turonet de Cerdanyola del Vallès, en el marco del proyecto europeo NBS4MED (Nature based solutions for climate resilient Mediterranean cities), financiado por el programa Interreg NEXT MED 2021-2027. Este proyecto incluye la creación de un pequeño bosque urbano vinculado a las actividades educativas del parque, que permitirá hacer un seguimiento detallado de su evolución y generar conocimiento transferible a otros municipios.

Más verde, más confort y más biodiversidad

Los pequeños bosques urbanos aportan múltiples beneficios ambientales y sociales en entornos urbanos densos. Entre los principales, destacan la generación de sombra y la reducción de la temperatura en verano, la mejora del confort térmico en espacios públicos y entornos escolares, la creación de refugios para la biodiversidad y el impulso de espacios de convivencia y educación ambiental. En este contexto, el AMB trabaja para avanzar en el conocimiento y la aplicación de esta solución, tanto desde el punto de vista técnico como práctico.

Como paso previo, el AMB ha elaborado un estudio que explora con más detalle el recorrido que ha tenido esta solución, cuáles son sus principales características y cuál es su potencial de reproducibilidad.

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También ha desarrollado una guía de criterios para la implementación de pequeños bosques urbanos de crecimiento rápido, que adapta el método Miyawaki a las condiciones ambientales y urbanas del área metropolitana de Barcelona. Este documento establece las bases técnicas para diseñar, implementar y mantener estos espacios verdes, con el objetivo de maximizar sus beneficios y garantizar su viabilidad a corto y largo plazo.